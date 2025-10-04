Po jaki ser sięgać, a na jaki lepiej uważać?

TYLKO U NAS

Ser należy do najczęściej spożywanych produktów mlecznych i stanowi istotny element kuchni wielu kultur oraz kuchni świata. Jego uniwersalność sprawia, iż znajduje zastosowanie w szerokiej gamie potraw.

Poszczególne rodzaje sera różnią się jednak istotnie pod względem swoich wartości odżywczych, zawartości składników bioaktywnych oraz wpływu na organizm człowieka.

Sery dojrzewające

Sery dojrzewające, takie jak klasyczny ser żółty i tym podobne, cechują się wysoką wartością energetyczną. Stanowią źródło tłuszczu, a wraz z nim witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Z tego względu mogą sprzyjać spożywaniu nadmiernej podaży kilokalorii.

Parmezan z kolei wyróżnia się szczególnie wysoką zawartością wapnia, co czyni go produktem wspierającym mineralizację kości i zębów.

Ser biały

Twaróg chudy, półtłusty czy produkowany dalej serek wiejski dostarcza dużej ilości pełnowartościowego białka przy jednocześnie niskiej wartości energetycznej. Obecna w nim kazeina uwalnia aminokwasy w sposób spowolniony, co przyczynia się do wydłużenia uczucia sytości.

Mozzarella w wersji light charakteryzuje się obniżoną zawartością tłuszczu oraz relatywnie niewielką ilością sodu w porównaniu z innymi serami, co czyni ją korzystnym wyborem dla osób ograniczających spożycie soli.

W ofercie rynkowej dostępne są również produkty określane jako „sery proteinowe”, takie jak cheddar o podwyższonej zawartości białka i niskiej zawartości tłuszczu, mogące stanowić alternatywę dla osób poszukujących wyrobów seropodobnych o zmodyfikowanym składzie. Jednakże przy wyborze tego typu produktów sprawdzajmy dokładnie ich skład.

Na te sery lepiej uważaj

Nie wszystkie sery są jednak równie korzystne z żywieniowego punktu widzenia.

Sery solankowe, takie jak feta czy halloumi, zawierają znaczące ilości sodu, co przy częstym ich spożyciu może wpływać negatywnie na układ sercowo-naczyniowy, zwłaszcza u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Podwyższoną zawartością sodu charakteryzują się również sery pleśniowe.

Wyroby seropodobne oraz sery topione stanowią odrębną kategorię produktów.

Wyroby seropodobne powstają z użyciem tłuszczów roślinnych i często nie zawierają pełnowartościowych białek mlecznych w ilości charakterystycznej dla tradycyjnych serów, co tym samym obniża ich wartość odżywczą.

Sery topione, z kolei, otrzymuje się w procesie przetwarzania z dodatkiem soli emulgujących i innych składników technologicznych. Produkty te wyróżniają się wysokim stopniem przetworzenia, znaczną zawartością sodu i nasyconych kwasów tłuszczowych, a także obecnością substancji dodatkowych, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość diety.

Filip Siódmiak

