Tąpnięcie w australijskim eksporcie

Raport ADP wysyła sygnał alarmowy dla amerykańskiego rynku pracy. Warto też odnotować poprawę w polskim przemyśle mierzoną wskaźnikiem PMI. Tymczasem w Australii zapaść głównej gałęzi gospodarki, czyli kolejna oznaka spowolnienia, o którym wspominał tamtejszy bank centralny.

Skupienie na ADP przy braku oficjalnych danych

W związku z zamknięciem instytucji rządowych w USA w tym tygodniu nie zobaczymy publikacji oficjalnych danych z rynku pracy. Uwaga inwestorów skupiła się więc na środowym raporcie ADP, który często trafnie prognozuje rządowe odczyty, ale też często zupełnie się z nimi rozmija. Tym razem raport prywatnej agencji zasiał sporą niepewność co do kondycji rynku pracy w USA. Spadek miejsc pracy o 32 tys. to nie tylko dużo gorzej niż zakładały prognozy (wzrost o 50 tys.), ale też pogłębienie spadku z poprzedniego miesiąca. Nie tylko sama ujemna wartość budzi niepokój, ale też skala spadków w wielu kluczowych branżach, co może być wyznacznikiem kłopotów nie tylko w sferze konkretnych sektorów, ale całej gospodarki. Dla rynków raport ADP to pożywka dla spekulacji odnośnie łagodnej polityki Fed w najbliższych miesiącach. Spadła więc rentowność obligacji 10 letnich, osłabił się USD, choćby do EUR, a wzrosty na giełdach zostały utrzymane.

Plusy i minusy

Wczoraj pozytywny dla polskiej gospodarki okazał się odczyt PMI dla przemysłu. Wiemy, że jedna „jaskółka” w tym wypadku nie świadczy o tym, że nastąpił przełom, niemniej jednak wynik 48 pkt jest najwyższym od kwietnia tego roku. Dalej jednak oscylujemy poniżej granicy 50 pkt, oddzielającej wzrost gospodarczy od recesji. Dobra informacja dla polskiego przemysłu to też wynik naszego największego partnera handlowego – PMI Niemiec zbliżył się na odległość 0,5 pkt do granicy 50. Produkcja w Niemczech pozytywnie zaskakuje i kolejny raz ma dynamikę wzrostową, co powinno się przekładać na plus także dla naszego kraju. Patrząc zbiorczo na całą strefę euro, nie ma jednak powodów do optymizmu – PMI dla tego sektora spadł poniżej 50 pkt. Czy to pierwszy sygnał alarmowy dla europejskiego przemysłu? Jest jeszcze za wcześnie, aby wyrokować, ale zapewne kolejne dane będą bacznie obserwowane. Tym bardziej, że EBC postawił sprawę jasno: na ten moment utrzymywanie stóp bez zmian to scenariusz bazowy. Tyle tylko, że hamowanie wzrostu gospodarczego może ten status quo zmienić, na niekorzyść dla wspólnej waluty.

Słabszy AUD po danych

Dzisiaj w kalendarzu danych makro uwagę zwrócił bardzo słaby odczyt bilansu handlowego za sierpień dla Australii. Nie dość, że okazał się znacznie gorszy od prognoz, to zapaść nastąpiła po stronie eksportu, gdzie wynik wyniósł -7,8 proc. m/m. Ten kraj od dekad budował swoją pozycję przede wszystkim na eksporcie rud żelaza, gazu czy węgla. Kierunkiem „zbytu” była przede wszystkim Azja. Często więc mówiło się, że eksport australijski jest benchmarkiem rynkowym tego jak kształtuje się sytuacja gospodarcza choćby Chin, patrząc przez pryzmat popytu generowanego przez Państwo Środka. Takie dane mogą więc sugerować fazę schłodzenia w przemyśle chińskim, skoro eksport z Australii tak nagle spadł. O gorszej sytuacji w gospodarce wspomniał też Bank Australii na ostatnim posiedzeniu, ale mimo tego utrzymał stopy procentowe bez zmian na poziomie 3,6 proc. (choć wcześniej zaserwował serię obniżek). AUD jest dzisiaj nieco słabszy na rynku FX, traci choćby do USD 0,15 proc.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

