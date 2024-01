Londyn i Kijów – wspólna sprawa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podpisali w piątek w Kijowie porozumienie o współpracy obu państw w sferze bezpieczeństwa „we wszystkich sferach: na ziemi, w powietrzu, na morzu i w cyberprzestrzeni”. Dokument, który Londyn nazwał „historycznym”, formalizuje dotychczasowe i przyszłe wsparcie dla Kijowa.

To ”bezprecedensowy dokument dotyczący bezpieczeństwa” - podkreślił Zełenski.

„Stoimy dzisiaj ramię w ramię, jak przyjaciele i sojusznicy. Jest to sygnałem dla świata, że Ukraina nie jest osamotniona” - powiedział ukraiński prezydent.

Umowa formalizuje wsparcie w sferze bezpieczeństwa, które Ukraina otrzymywała i będzie otrzymywać w przyszłości od Wielkiej Brytanii - podała agencja Interfax-Ukraina. Chodzi m.in. o wymienianie się danymi wywiadowczymi, kwestie cyberbezpieczeństwa, współpracę przemysłu obronnego. Porozumienie nawiązuje do ustaleń krajów G-7, dotyczących udzielenia Ukrainie dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa.

Podpisany w piątek dokument będzie obowiązywać przez 10 lat i pozostanie w mocy także wtedy, gdy Ukraina dołączy do NATO - powiedział Zełenski. Prezydent ocenił także, że umowa zawarta z Londynem będzie podstawą do podobnej współpracy z innymi partnerami.

„Historia Europy zmieniła się. To nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, która nadejdzie w wyniku brytyjskich gwarancji bezpieczeństwa. Gdyby taki zakres gwarancji osiągnięto po 1991 roku, to agresji rosyjskiej po prostu by nie było” - powiedział Zełenski.