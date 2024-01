Nadchodzą masowe zwolnienia! 20 tys. straci pracę

Citigroup wstrząśnie rynkiem pracy. Bank planuje w ciągu dwóch lat zwolnić 20 tys. osób. Redukcja etatów będzie miała zasięg globalny.

Po ogłoszeniu rekordowej straty 1,8 mld USD w ostatnim kwartale 2023, wynikającej głównie z jednorazowych opłat związanych z reorganizacją i dewaluacją walut w Argentynie i Rosji koncern ogłosił plan masowych zwolnień.

Citigroup zatrudnia obecnie ponad 239 tysięcy pracowników na całym świecie.

Dyrektor Generalna, Jane Fraser, opisała ostatni kwartał jako „bardzo rozczarowujący” i podkreśliła, że rok 2024 będzie kluczowy dla banku. Planując globalne zwolnienia, Citigroup zamierza zmniejszyć liczbę pracowników z 239 tys. do 219 tys. do 2026 roku. Dodatkowo, planuje sprzedać jednostkę konsumencką w Meksyku, co ma zmniejszyć zatrudnienie o kolejne 20 tysięcy osób.

Złe wyniki finansowe banku

Strata banku wynikała z 3,8 mld USD opłat, obejmujących koszty reorganizacji i rezerwy związane z dewaluacją walut. Citi spodziewa się dodatkowych opłat w wysokości od 700 mln do 1 mld USD związanych z odprawami pracowniczymi i reorganizacją w bieżącym roku.

Citigroup, jako większościowy akcjonariusz Citi Handlowego, ogłosił plany sprzedaży segmentu bankowości detalicznej w Polsce. Decyzja ta została potwierdzona przez prezes Citi Handlowego, Elżbietę Czetwertyńską.

Spodziewam się, że rozmowy z zainteresowanymi podmiotami rozpoczną się w najbliższych miesiącach - mówiła w listopadzie 2023 roku prezes Citi Handlowego Elżbieta Czetwertyńska

