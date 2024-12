Analitycy: Polska z potencjałem wzrostu. „Nie brak zagrożeń”

Potencjał do zauważalnie szybszego wzrostu gospodarczego w przyszłym roku niż w bieżącym ma Polska, Japonia, Szwecja, RPA oraz Australia, podał Citi Handlowy. Według ekonomistów banku, polska gospodarka może urosnąć o 3,8 proc. r/r w 2025 r. wobec 2,5 proc. w br.

„Naszym zdaniem, potencjał do zauważalnie szybszego wzrostu gospodarczego niż w 2024 roku mają (oprócz Polski) Japonia, Szwecja, RPA oraz Australia. Jeżeli chodzi o Niemcy, a więc głównego partnera handlowego Polski, spodziewamy się tylko niewielkiego przyspieszenia wzrostu i to do wciąż rozczarowująco niskiego poziomu (nasza prognoza 0,4 proc. w 2025 roku). Nieco wolniej niż dotychczas mogą rosnąć natomiast gospodarki Kanady, Meksyku, Korei Południowej oraz Brazylii. Niemniej, nie brakuje ekonomicznych i geopolitycznych zagrożeń, które mogą negatywnie wypłynąć na globalną dynamikę rozwoju gospodarczego” - czytamy w raporcie Citi Weekly „Rzut oka na 2025 rok”.

Wśród czynników ryzyka dla gospodarki europejskiej wymieniono politykę Donalda Trumpa w zakresie wyższych ceł, które mogłyby obniżyć dynamikę PKB o około 0,3 pkt proc., ale jednocześnie mogłyby przyczynić się do obniżenia inflacji.

„Znaczne zwiększenie ceł importowych mogłoby skutkować zaburzeniami zarówno dla gospodarki amerykańskiej jak i reszty świata, prowadząc do spowolnienia globalnego wzrostu, w tym w strefie euro” - czytamy dalej.

Kiedy ruszy cykl obniżek stóp

Ekonomiści banku w bazowym scenariuszu na przyszły rok oczekują, że początek cyklu obniżek stóp procentowych rozpocznie się w marcu, „jednak zauważalnie wzrosło ryzyko oddalenia tej decyzji„. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy łącznie o 100 pb do 4,75 proc. na koniec 2025 r.

„Rynkowa reakcja na wydźwięk posiedzenia Rady skutkowała wzrostem notowań na krzywej FRA o ok. 20 pb” - czytamy dalej.

Prognoza wskaźników makroekonomicznych

Prognoza banku dotycząca inflacji konsumenckiej wynosi 4,8 proc. r/r na koniec br. i 3,6 proc. na koniec przyszłego roku. Średniorocznie CPI sięgnie 3,6 proc. w br. i 4,4 proc. w przyszłym roku.

Wzrost konsumpcji prywatnej przyspieszy do 3,5 proc. r/r w 2025 r. wobec 3 proc. r/r w br. Dynamika inwestycji sięgnie +0,8 proc. r/r w br. i +7,9 proc. r/r w 2025 r. Dynamika płac nominalnie spowolni w przyszłym roku do +8,4 proc.r/r wobec +11 proc. r/r w br.

Wartość eksportu wyniesie - według nich - 427,1 mld USD w przyszłym roku wobec 402,3 mld USD w br. Wartość importu wyniesie 429,3 mld USD w przyszłym roku wobec 400,6 mld USD w br.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 5,8 proc. PKB w 2024 r. i 6,1 proc. PKB w 2025 r., szacuje też bank.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dziura Tuska jak magnes. Dlaczego napływa kapitał?

Czy będą klimatyczne „reparacje”? Rusza proces

Trump wykłada karty. „Sojusznicy muszą płacić rachunki”

»»Drożyzna przed świętami dobija Polaków. Porównanie cen - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24