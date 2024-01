Jak pozyskać finansowanie zewnętrzne dla nowej firmy?

Dynamicznie zmieniający się rynek sprawia, że młode firmy stają w obliczu wielu wyzwań. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo działa od niedawna, zapewne doskonale wiesz, jak wymagającym zadaniem jest utrzymanie się w konkurencyjnej branży, przy jednoczesnym inwestowaniu w działalność. A to przecież kluczowe dla rozwoju i stabilności biznesu. Jak radzić sobie w takiej sytuacji?

Z pomocą mogą przyjść zewnętrzne źródła finansowania przeznaczone także dla nowych firm. Należy do nich m.in. linia finansowa taka jak FlexKapitał, która daje dostęp do środków w wysokości nawet 100.000 zł i zapewnia elastyczność, niezbędną na etapie rozwoju.

Wyzwania, które czyhają na nowe przedsiębiorstwa

Nowe firmy stają przed mnóstwem wyzwań, wynikających z kilku głównych czynników. Pierwszym z nich są wysokie koszty, zarówno początkowe, jak i te związane z utrzymanie biznesu. Brak stabilnego dochodu generowanego przez przedsiębiorstwo może też wpłynąć na pozyskanie dodatkowych funduszy i trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, co często przekłada się to bezpośrednio na dalszy rozwój.

Przez lata, uzyskanie finansowania w przypadku firm z krótką historią rynkową było bardzo skomplikowane, a czasami wręcz niemożliwe. A przecież to właśnie na tym etapie Twoja firma powinna podejmować działania, które nie tylko pozwolą jej dostosować się do branżowych standardów, ale także wyróżnią ją na tle konkurencji. Dodatkowo mierzysz się koniecznością ponoszenia kosztów operacyjnych oraz tych, wynikających z ciągłego rozwoju i dążenia do wypracowania stabilnej pozycji. Czasem sprawia to, że niezbędne jest wsparcie w postaci kredytu dla nowych firm.

Osiągnij nowe cele bez finansowych barier, skorzystaj z zewnętrznego finansowania

Pamiętaj jednak, że rynek finansowy się zmienia i coraz bardziej otwiera właśnie na nowe biznesy. Obecnie zewnętrzne źródła finansowania są lepiej dostosowane do zróżnicowanych potrzeb niewielkich firm i stawiają na wygodę przedsiębiorców. Potrzebujesz dodatkowych środków? Bez problemu złożysz wniosek np. o kredyt dla firm online.

Oczywiście, nadal pewne produkty mogą być poza Twoim zasięgiem. Dla przykładu; wiele banków oczekuje minimum rok udokumentowanych przychodów, aby udzielić Ci finansowania.

Nie rezygnuj jednak! Nadal możesz znaleźć właściwe źródła finansowania przedsiębiorstw, wystarczy, że sięgniesz do odpowiednich instytucji finansowych.

Kluczowe kroki w pozyskaniu finansowania

Zanim zawnioskujesz o zewnętrzne źródła finansowania, zawsze warto dokonać szczegółowej analizy obecnej sytuacji Twojego biznesu. Weź pod uwagę dotychczasową strategię finansową. Sprawdź najważniejsze miary efektywności przedsiębiorstwa, takie jak m.in. wskaźnik rentowności wskaźnik rentowności i płynności. Porównaj je z celami biznesowymi. Na tej podstawie sprawdź, jakie są realne potrzeby i możliwości finansowe Twojej firmy.

Wybierz formę finansowania. Zwróć uwagę zwłaszcza na produkty, takie jak odnawialna linia finansowa (np. FlexKapitał), które stanowią elastyczną alternatywę kredytu dla nowych firm. Decyzja podjęta? Świetnie! Teraz wystarczy, że złożysz wniosek o udzielenie finansowania. W przypadku FlexKapitał od Finiaty jest on maksymalnie uproszczony. Jeżeli Twoja firma posiada udokumentowane wpływy na konto z ostatnich trzech miesięcy, wystarczy, że zarejestrujesz się online, wypełnisz wniosek i zweryfikujesz konto bankowe. Decyzję możesz uzyskać już w kilka minut, a środki trafią na Twoje konto!

Czym jest linia finansowa i dlaczego warto wybrać FlexKapitał?

Dlaczego FlexKapitał wyróżnia się na tle innych źródeł finansowania przedsiębiorstw? Ten produkt został stworzony z myślą o firmach z sektora MŚP i nowych przedsiębiorstwach. Daje Ci dostęp do funduszy w ramach ustalonego odnawialnego limitu, w wysokości do nawet 100 000 zł. Oznacza to, że możesz wielokrotnie korzystać z pieniędzy. Wystarczy, że spłacasz środki, które powracają do przyznanej puli. Jeżeli robisz to regularnie, umowa może zostać przedłużona po okresie 6 miesięcy. Czy jest to celowe finansowanie zewnętrzne? Nie! Środki możesz wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzeniem firmy, a więc nie tylko inwestycje, ale także na pokrycie kosztów operacyjnych.

Jak mogę wykorzystać pozyskane środki?

Przede wszystkim finansowanie zewnętrzne może pomóc Ci utrzymać cash flow i posłużyć np. do regulowania bieżących zobowiązań czy opłat. Jest to dobre rozwiązanie także dla biznesów sezonowych, których cykl inwestowania i zwiększonych wydatków przypada tuż po okresach, kiedy zyski nie były na tyle wysokie, aby pokryć koszty. Linia finansowa daje Ci też przewagę tam, gdzie inne zewnętrzne źródła finansowania się nie sprawdzają, np. gdy potrzebujesz środków „na już”, aby zachować elastyczność podczas negocjacji z kontrahentami.

W połączeniu z łatwym procesem wnioskowania, szybką decyzją o przyznaniu środków oraz elastycznym podejściem FlexKapitał to produkt, który odpowiada na potrzeby firm z różnych branży. Nie czekaj. Sprawdź, jak możesz rozwinąć swój biznes, dzięki dodatkowym środkom.