Oficjalnie. Rok 2023 najcieplejszym rokiem w historii

Naukowcy z NOAA przeanalizowali ubiegły rok i oficjalnie ogłosili, że był to najcieplejszy rok na naszej planecie w historii. A – jak czytamy – „wraz z historycznymi upałami zasięg lodu morskiego na Antarktydzie spadł do rekordowo niskiego poziomu w 2023 roku”.

„Po zapoznaniu się z analizą klimatu z 2023 r. muszę się zatrzymać i powiedzieć, że wyniki są zdumiewające” - powiedziała główna naukowiec NOAA dr Sarah Kapnick.

I dodała, że rok 2023 był „nie tylko najcieplejszym rokiem w 174-letniej historii klimatycznej NOAA - był zdecydowanie najcieplejszy”.

Podkreśliła, że musimy być przygotowani na „skutki zmian klimatu, które mają miejsce tu i teraz, takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, które stają się zarówno częstsze, jak i bardziej dotkliwe”.

„Będziemy nadal obserwować bicie rekordów i wzrost liczby ekstremalnych zdarzeń, dopóki emisje nie spadną do zera. Polityka rządowa może dotyczyć zarówno emisji, jak i działań mających na celu zmniejszenie wpływu na klimat poprzez budowanie odporności” -powiedziała Kapnick”.

Wzrost o 1,18 stopnia

Z analizy wynika, że średnia temperatura powierzchni lądów i oceanów na Ziemi w 2023 r. wyniosła 1,18 stopnia C powyżej notowanej w XX wieku - najwyższej globalnej temperatury spośród wszystkich lat w zapisie klimatycznym NOAA z lat 1850-2023. Pobiła ona najcieplejszy rok - 2016 - o 0,15 stopnia C. Średnia globalna temperatura w 2023 r. przekroczyła średnią sprzed epoki przemysłowej (1850-1900) o 1,35 stopnia C.

Eksperci z NOAA podkreślają, że patrząc w przyszłość, istnieje jedna na trzy szanse, że rok 2024 będzie cieplejszy niż 2023 i jest 99 proc. szansy na to, że obecny rok znajdzie się w pierwszej piątce najcieplejszych lat.

NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration, Narodowy Urząd do spraw Badań Oceanów i Atmosfery), jest urzędem utworzonym 1970 przez rząd USA i prowadzi działalność mającą na celu ochronę środowiska naturalnego oraz jego racjonalne wykorzystanie.

rb