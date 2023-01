Rok 2022 był w Europie drugim najcieplejszym w historii, a zmiany klimatyczne spowodowały rekordowe ekstrema pogodowe, które zmniejszyły plony, wysuszyły rzeki i doprowadziły do tysięcy zgonów - poinformował w najnowszym raporcie Copernicus Climate Change Service (C3S), unijny program obserwacji Ziemi

C3S stwierdził też, że rok 2022 był również piątym najcieplejszym rokiem na świecie. Pomiary C3S sięgają 1950 roku, ale inne dane potwierdzają, że ubiegły rok był piątym najcieplejszym rokiem na świecie od co najmniej 1850 roku. W Wielkiej Brytanii natomiast rok 2022 był najgorętszym w całej historii.

W ogłoszonym w poniedziałek raporcie zaznaczono też, że ostatnie osiem lat było najgorętszym okresem w historii na całym świecie. Średnia temperatura na Ziemi jest obecnie o 1,2 stopnia Celsjusza wyższa niż przed epoką przemysłową, a zmiany te spowodował człowiek. C3S poinformował, że temperatury w Europie wzrosły ponad dwa razy więcej niż średnia globalna w ciągu ostatnich trzech dekad.

„Już doświadczamy niszczących konsekwencji naszego ocieplającego się świata” - powiedziała wicedyrektor C3S Samantha Burgess, która wezwała do pilnych działań w celu ograniczenia emisji CO2 i dostosowania się do zmieniającego się klimatu.

W krajach takich jak Włochy, Hiszpania i Chorwacja padły ubiegłego lata rekordy temperatury. Silne fale upałów spowodowały ponad 20 tys. „nadmiernych” zgonów w krajach takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania - zaznacza agencja Reutera.

Upałom towarzyszył brak deszczu, co w połączeniu wywołało powszechną suszę, która według analiz była najgorsza w Europie od 500 lat. Niski poziom wody znacznie utrudnił żeglugę na Renie i uderzył w produkcję energii uzyskiwanej z elektrowni wodnych, a brak opadów zmniejszył plony kukurydzy i soi. Upał i susza były też przyczyną wielkich pożarów od Hiszpanii po Słowenię.

CS3 poinformował, że globalne temperatury przestaną rosnąć tylko wtedy, gdy kraje zmniejszą swoje emisje do „zera netto” - co oznacza, że nie będą uwalniać do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż usuwać. Państwa UE, Wielka Brytania, Kanada, Japonia i niektóre inne kraje zobowiązały się do osiągnięcia tego celu do 2050 roku, natomiast Chiny i Indie zamierzają osiągnąć ten cel później.

Pomimo tych zobowiązań, globalna emisja gazów cieplarnianych rośnie. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wynosiło w 2022 średnio około 417 ppm i był to najwyższy poziom od ponad 2 milionów lat - podkreślił C3S.

W raporcie zaznaczono też, że inne regiony świata również zostały dotknięte niszczącymi zmianami klimatycznymi, a globalne ocieplenie nadal najmocniej uderzało w ubogie kraje. Powódź w Pakistanie zabiła co najmniej 1700 osób, a susza zdziesiątkowała populację zwierząt hodowlanych w Somalii.

PAP/KG