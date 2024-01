Ekspert: Protesty w Rumunii to element wojny hybrydowej

Trwające od ponad tygodnia protesty rumuńskich rolników i przewoźników to sprawa polityczna i element wojny hybrydowej – ocenił Cristian Pirvulescu, rumuński politolog.

„Ten protest nie ma charakteru socjalnego, konstruktywnego, lecz stał się elementem gry politycznej” – podkreślił ekspert.

„Dlaczego te protesty wybuchły właśnie teraz i trwają, pomimo tego, że rząd deklaruje gotowość do ustępstw? To proste. One wpisały się w tę antyunijną, antynowoczesną falę, która stała się instrumentem rosyjskiej wojny hybrydowej” – zaznaczył Pirvulescu.

„Moim zdaniem w zupełnie nieproporcjonalny sposób protest ten nabiera charakteru antyukraińskiego. Blokowane są przejścia na granicy z Ukrainą, a także port w Konstancy, który jest kluczowy dla ukraińskiego eksportu (w związku z blokadą Morza Czarnego przez Rosjan)” – dodał analityk.

„Problemy występują, ale one nie są związane z Ukrainą. Jednak w Rumunii, podobnie jak w innych krajach, są siły, które wykorzystują frustrację, rozczarowanie +systemem+, niechęć do Unii, do postindustrialnej gospodarki. Dlatego ten protest jest polityczny, a nie socjalny” – uważa politolog.