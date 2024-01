PZPN musi zmienić praktyki! To efekt decyzji UOKiK!

PZPN musi wycofać się z kontrowersyjnej praktyki - to efekt interwencji UOKiK!

Przypomnijmy: Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) pobierał od firm bukmacherskich stałą opłatę w wysokości 0,5 proc. całkowitych przychodów brutto za udostępnienie wyników rozgrywek sportowych. Zastrzeżenia budził fakt, że opłata była ustalana w oparciu o całkowite przychody firmy bukmacherskiej, niezależnie od tego, czy zostały one wygenerowane przez rozgrywki organizowane przez PZPN i Ekstraklasę, czy też inne wydarzenia. Taka praktyka mogła być uznana za nadużywanie pozycji rynkowej przez Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasę SA.

Szef UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie. Teraz PZPN i Ekstraklasa SA muszą zmienić owe praktyki, w zakresie w jakim stanowiły one nadużycie pozycji dominującej na rynku.

Jak wskazał Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu: podstawą nowego modelu rozliczeń są przychody bukmacherów osiągane wyłącznie z tytułu zakładów dotyczących rozgrywek polskich drużyn piłkarskich. Dodatkowo, związek obniżył pobierane stawki. Pierwsza umowa na nowych zasadach została podpisana pod koniec 2022 r.

Czym jest nadużywanie pozycji dominującej?

Jak czytamy na stronie Urzędu:

Zgodnie z prawem antymonopolowym podmiot, który posiada pozycję dominującą na danym rynku, nie może wykorzystywać jej na niekorzyść swoich konkurentów, kontrahentów czy konsumentów. W prawie konkurencji istnieje domniemanie, że jeśli udział przedsiębiorcy w rynku właściwym przekracza 40%, to ma on pozycję dominującą. Nadużywanie pozycji dominującej może polegać np. na narzucaniu uciążliwych warunków umów, które przynoszą dominantowi nieuzasadnione korzyści lub stosowaniu nieuczciwych cen. Jednak aby mówić o cenach nadmiernie wygórowanych to ceny produktów lub usług muszą być zawyżone „znacznie” i być stosowane „trwale”. Oznacza to, że tylko w szczególnych sytuacjach stosowanie wysokiej ceny (ceny niesłusznej w ocenie konsumentów) stanowi naruszenie prawa antymonopolowego.