Co z Trumpem? Decyzja tego stanu może zmienić wszystko

Donald Trump ma problemy w kolejnym stanie! Po tym jak wykluczyła go z wyborów sekretarz stanu Maine teraz Kalifornia także ma możliwość zablokować kandydata.

Jak informuje „The New York Times” sekretarz stanu Kalifornia nie usunął Trumpa z możliwości kandydowania w wyborach prezydenckich, jak wcześniej uczynił to sąd Georgii i sekretarz stanu Maine.

CZYTAJ: Trump nie wystartuje? Blokuje go kolejny sąd!

„Pokonać Trumpa przy urnie wyborczej”

Jednak krótko po decyzji Maine Kalifornia zadecydowała, iż Trump ma pozostać w wyborczej grze. Jak ogłosił cytowany przez CBS News gubernator Gavin Newsom:

Trump powinien zostać pokonany przy urnie wyborczej.

Spotkało się to ze sprzeciwem lokalnych Demokratów, którzy argumentują, iż Trump powinien być wykluczony z wyborów po nieudanym „puczu” którego jego zwolennicy mieli dopuścić się w 2020 roku, gdy odbył się słynny już rajd na Kapitol.

CZYTAJ: Armia na wyczerpaniu? Masowe odejścia z wojska!

Poprawka z ery… Wojny Secesyjnej

Demokraci powołują się na poprawkę konstytucyjną z 1868 roku, która pozwala na wykluczenie kandydatów z wyborów jeśli wcześniej „pogwałcili złożone przysięgi”. Chodzi o 14 poprawkę, która, jak podkreśla TNYT, miała na celu wykluczenie z możliwości startu politykom dawnej Konfederacji Stanów Południowych. Gdyby zyskali oni możliwość startu w wyborach po Wojnie Secesyjnej mogliby oni legalnie przywrócić niewolnictwo - poprawka blokuje tę drogę. Ale czy może być wykorzystana przeciwko Trumpowi?

Na razie też oczekiwana jest decyzja kolejnych stanów: Alaska, Arizona, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, South Carolina, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin i Wyoming.

Sama Kalifornia może jednak wpłynąć na te decyzje, będąc najbardziej ludnym stanem USA. Być może istotnie Demokraci będą musieli Trumpa pokonać przy urnach wyborczych.

CBS/ The New York Times/ as/