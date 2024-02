Atak na Krym! Lotnisko wojskowe pod ostrzałem rakiet

Lotnisko wojskowe Belbek w pobliżu Sewastopola na okupowanym przez Rosję Krymie zostało w środę zaatakowane rakietami; pocisk trafił w jednostkę łączności - poinformował w czwartek niezależny rosyjski kanał na Telegramie ASTRA.

W instalację uderzyła „niezidentyfikowana” rakieta. W jednostce łączności wybuchł pożar, który objął powierzchnię około 30 metrów kwadratowych. Według wstępnych doniesień nikt nie zginął ani nie doznał obrażeń - przekazała ASTRA, powołując się na.

W środę dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk zasugerował, że atak na lotnisko w Belbek był operacją Kijowa.

Czytaj też: Ukraińcy zadają cios Rosji. Pożar w rafinerii Rosnieftu

Poczynając od sierpnia 2022 roku na Krymie niemal co kilka dni odnotowywane są wybuchy. W przypadku ukraińskich ataków przy pomocy dronów rosyjska okupacyjna administracja zazwyczaj donosi, że eksplozje to jakoby efekt działań obrony przeciwlotniczej lub skutecznego niszczenia nadlatujących bezzałogowców przez systemy walki radioelektronicznej.

Władze w Kijowie coraz częściej przyznają się do tych operacji. W sierpniu ubiegłego roku sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow potwierdził, że przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy brali udział w atakach na most na Krym w październiku 2022 roku i w lipcu 2023 roku. We wrześniu strona ukraińska przyznała się m.in. do ostrzelania kwatery głównej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu i stoczni w tym mieście, a także ataku na rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf w pobliżu Eupatorii.