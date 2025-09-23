Drony nad Kopenhagą. Premier Frederiksen: To atak
Pojawienie się niezidentyfikowanych dronów nad lotniskiem w Kopenhadze może być elementem wojny hybrydowej, w której trudno wskazać sprawcę – zauważają we wtorek duńskie media.
Według gazety „Berlingske”, „biorąc pod uwagę dostępne informacje, rząd Danii nie jest w stanie oskarżyć Rosji”.
Policja oznajmiła na konferencji prasowej, że za dronami stał kompetentny sprawca. Oznacza to, że może być nim obce państwo. Bezzałogowce zachowywały się w taki sposób, aby zostały wykryte – podkreślono.
Podobnie ocenił dziennik „Politiken”, uznając określenie „kompetentny sprawca” za synonim państwa dysponującego znacznymi zasobami, a nie osób prywatnych. Autor komentarza przypomniał, że duńskie władze od dawna ostrzegały, że Rosja może przeprowadzić ataki hybrydowe na Danię, aby wywołać niepokój w społeczeństwie oraz osłabić wolę wspierania Ukrainy.
„Brak skutecznej ochrony przed dronami”
Gazeta „Berlingske” nazwała te incydenty „prawdziwym koszmarem dla duńskich władz”.
Brakuje skutecznej obrony przed dronami, zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych. Lotnisko w Kopenhadze posiada radar, który wykrywa takie obiekty, ale do ich zestrzelenia droga jest daleka. Jest to zarówno trudne, jak i niebezpieczne, dlatego w tym przypadku policja postanowiła poczekać – podkreślono. W pobliżu lotniska znajdują się osiedla domów jednorodzinnych.
Od 1 lipca nowe przepisy ws. „neutralizacji” obcych dronów
W Danii 1 lipca weszły w życie przepisy umożliwiające wojsku „neutralizację” obcych dronów w pobliżu obiektów wojskowych i na poligonach. Ponadto cywilni zarządcy infrastruktury, w tym lotnisk i portów, mają wkrótce uzyskać prawo neutralizacji „obiektów niewspółpracujących”. Projekt ustawy w tej sprawie jest w trakcie konsultacji.
Zamknięte lotnisko
Kopenhaskie lotnisko było zamknięte od godz. 20.30 w poniedziałek. Przez cztery godziny wstrzymane były tam wszystkie odloty, a przyloty kierowano na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji. Zakłócenia dotknęły około 100 lotów. We wtorek spodziewane są dalsze utrudnienia.
pap, jb
