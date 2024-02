Zwrot na rynku samochodów!

W styczniu 2024 r. zarejestrowano ok. 47,4 tys. aut osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t. Wobec analogicznego miesiąca 2023 r., to wzrost o 17,94 proc. - wynika z danych zawartych w bazie CEPiK analizowanych przez IBRM Samar.

Według analizowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w styczniu 2024 roku w Polsce zarejestrowano 47 tys. 431 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t. To o 8 tys. 178 szt. więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r. i wzrost o 17,94 proc. mdm. W porównaniu do grudnia 2023 r. w styczniu zarejestrowano o 964 szt. mniej (spadek o 1,99 proc. mdm).

Więcej samochodów osobowych, mniej dostawczych

Dane CEPiK wskazują, że w styczniu 2024 r. zarejestrowano w Polsce 42 tys. 794 samochodów osobowych. W porównaniu do stycznia 2023 r. to więcej o 7 tys. 747 szt. (22,1 proc.), a w stosunku do grudnia 2023 r. - więcej o 677 szt. (wzrost o 1,61 proc.).

Według danych z CEPiK w styczniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 4 tys. 637 samochodów dostawczych, czyli o 533 szt. (10,3 proc.) mniej rdr, a zarazem o 1 tys. 641 mniej szt. w stosunku do grudnia 2023 - spadek o 26,14 proc.

pap, jb