Papierowe bilety na pociąg – pora się żegnać?

Polscy pasażerowie coraz chętniej kupują bilety kolejowe przez Internet. W 2024 roku 46,5 proc. biletów sprzedano za pośrednictwem aplikacji mobilnych i systemów internetowych – wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. To wzrost o niemal 6 pkt proc. w porównaniu do 2023 roku.

Z kolei udział kas stacjonarnych w sprzedaży biletów spadł do 26,3 proc., czyli o 3,9 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Mniej pasażerów kupowało także bilety u drużyn konduktorskich (spadek do 14,7 proc. z 16,1 proc.) oraz w automatach biletowych – zarówno na dworcach, jak i w pojazdach (spadek udziału odpowiednio do 6,6 proc. z 7,7 proc. i do 0,9 proc. z 1,1 proc.).

„Nasze życie staje się coraz bardziej cyfrowe. Widać to także w sektorze kolejowym. Pasażerowie po bilet coraz rzadziej ustawiają się w kolejce do kasy. Niemal połowę biletów kupujemy przez Internet – na stronach www czy w aplikacjach mobilnych. Rok 2018 był ostatnim, w którym udział sprzedaży biletów w kasach przekroczył 50 proc., a najpewniej w tym roku większość biletów zostanie kupiona online” – komentuje prezes UTK Ignacy Góra.

Z kas stacjonarnych 27 proc. przychodów, a online 47,5 proc.

Z danych UTK wynika też, że zmiany w preferencjach pasażerów widać także w strukturze przychodów ze sprzedaży biletów. W 2024 r. kanały online odpowiadały za 47,5 proc. przychodów, czyli najwięcej spośród wszystkich form sprzedaży. Kasom stacjonarnym przypadło 27 proc. (spadek o 4,5 pkt proc.), a drużynom konduktorskim – 13,7 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.). Pozostałe kanały – takie jak biletomaty – utrzymały stabilny poziom.

PAP

