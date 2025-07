Uwaga, biżuteria skrajnie niebezpieczna dla zdrowia!

Ponad jednego miliona sztuk i blisko pół tony biżuterii nie dopuściła do obrotu Krajowa Administracja Skarbowa. W piątek poinformowała, że powodem były nieprawidłowości formalne i zbyt duże stężenie kadmu i ołowiu w produktach. Niebezpieczne ilości metali ciężkich wykryto w prawie 4,5 tys. sztuk.

Prowadzone od 10 marca do 30 kwietnia 2025 r. kontrole - wspólnie przez KAS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcję Handlową (IH) - miały na celu niedopuszczenie do obrotu niebezpiecznej biżuterii. Instytucje sprawdzały zawartość szkodliwych substancji chemicznych - kadmu i ołowiu w biżuterii importowanej spoza UE oraz prawidłowość jej oznakowania.

Każdego roku prowadzone są wspólne skoordynowane działania, których celem jest zatrzymanie towarów na granicy, aby na rynku polskim i unijnym znajdowały się jedynie towary bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Bezpieczeństwo konsumentów jest jednym z naszych priorytetów, stąd tak duże nasze zaangażowanie w projekty realizowane z organami nadzoru rynku – powiedziała zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i inspektorzy IH prowadzili kontrole biżuterii sprowadzanej do Polski z państw trzecich transportem morskim, drogowym i lotniczym.

Podczas akcji organy celne podjęły 227 działań w zakresie 1 594 290 sztuk oraz 467 kg biżuterii - przekazała rzecznik prasowa KAS asp. Justyna Pasieczyńska.

Jak dodała, do badań laboratoryjnych pobrano 33 próbki. W trzech badanych próbkach biżuterii stwierdzono „znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm (dla ołowiu norma to 0,05 proc., dla kadmu – 0,01 proc.), co stanowi 9 proc. przebadanych próbek.

W wyniku badań stwierdzono 333 razy przekroczoną zawartość ołowiu w naszyjnikach, 118 razy przekroczony poziom ołowiu w bransoletkach, w których także 400 razy przekroczony został dozwolony poziom kadmu. Ujawniono także broszki, w których zawartość kadmu została przekroczona 400 razy - poinformowała asp. Pasieczyńska.

Nie dopuszczono do obrotu 4,5 tys. sztuk sztucznej biżuterii

Dodała, że łącznie w wyniku przekroczenia dopuszczalnych zawartości kadmu i ołowiu nie dopuszczono do obrotu 4 tys. 495 sztuk sztucznej biżuterii.

UOKiK zaznaczył z kolei, że kadm i ołów to metale szczególnie niebezpieczne dla zdrowia – silnie toksyczne i rakotwórcze.

„Biżuterię tniemy, rozdzielając elementy z różnych stopów metali, rozpuszczamy je w kwasach i poddajemy analizie. Często już dzięki kolorowi roztworu można stwierdzić, z jakich metali wykonana jest biżuteria. Jednak najważniejsze jest określenie, czy zawiera metale ciężkie i w jakich ilościach. Dzięki specjalistycznym urządzeniom jest to możliwe” - przekazał Urząd.

Rzecznik prasowa KAS poinformowała, że w przypadku 153 z 227 skierowanych przez KAS wniosków o opinię do IH wykryto nieprawidłowości - formalne i przekroczoną dopuszczalną zawartość - w wyniku czego na rynek UE nie trafiło łącznie 1 183 178 sztuk oraz 467 kg biżuterii niespełniającej wymagań.

KAS podała, że w ramach tegorocznej akcji kontrolnej poziom stwierdzonych nieprawidłowości zmniejszył się o 22 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniej akcji kontrolnej (z 2023 r.).

Poprzednie działania KAS z UOKIK i IH dotyczące kontroli biżuterii były realizowane od 13 marca do 15 grudnia 2023 r. i dotyczyły także kontroli pod kątem zawartości substancji chemicznych - kadmu i ołowiu. Skontrolowano wtedy 2 288 996 sztuk biżuterii, z których 2 052 852 szt., czyli ponad 89 proc., nie spełniało wymagań.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Najem mieszkań: liczba ofert nurkuje, a chętnych pikuje

Ale zwrot akcji! Bruksela niesłusznie nałożyła karę za Turów

Kolosy wyższe niż Pałac Kultury i Nauki. „Cena za MWh prawie 1000 euro”

»»Koalicji brakuje większości w Sejmie! Burzliwe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!