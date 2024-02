Śląski ser na liście renomowanego rankingu

Prestiżowa lista serów znana na całym świece – Taste Atlas, zaliczyła niedawno kilka rodzajów polskich serów do swojej czołówki. Jeden z nich, wywodzący się ze Śląska uplasował się nawet na podium. O jaki ser chodzi?

Czym zajmuje się ten ranking?

Portal kulinarny Taste Atlas od lat publikuje zestawienia artykułów spożywczych. Poszczególne klasyfikacje powstają w oparciu o punkty przyznawane przez internautów. W głosowaniu na najlepsze sery wzięło udział ponad 24 tysiące osób. Ocenie poddano przeszło 1350 produktów z całego świata.

Z polskim akcentem

Gołka, bo o tym rodzaju sera mówimy, swoje korzenie ma na terenie Śląska. Znalazł się on niedawno w czołówce najlepszych serów świata, gdyż zajął szlachetne drugie miejsce w kategorii serów wędzonych. Pozyskiwany jest z mleka od krów z rasy górskiej czerwonej. Odznacza się delikatnym, nieco słonym smakiem, miękkim, elastycznym miąższem, lekko połyskującą skórką oraz walcowatym kształtem. Dzięki temu znalazł on szerokie zastosowanie kulinarne.

Gołkę można zapiekać, grillować albo smażyć na patelni. Ser ten świetnie sprawdza się także jako samodzielna przekąska albo dodatek do sałatek. Dostrzeżono również wartość innych polskich przysmaków.

Tuż za podium uplasowała się redykołka z Podhala i Beskidu Śląskiego. To produkt wytwarzany z resztek przetworzonego bundzu, czyli sera owczego, którego łatwo rozpoznać przez unikatowy i nietypowy kształt. Najczęściej wzorowana jest na sylwetkach różnych zwierząt typowych dla regionu jej powstania. Ma słony smak i jest lekko pikantny. Na dziewiątym miejscu wylądował oscypek. Chyba nie trzeba go nikomu przedstawiać. Jego wyjątkowy słony oraz wędzony smak mleka owczego jest bowiem utożsamiany z górskimi miejscowościami.

„Szczyt” bez zmian

Najlepszym serem po raz kolejny okrzyknięty został włoski ser Parmigiano Reggiano, zwany potocznie parmezanem. Produkuje się go z półtłustego, surowego, krowiego mleka. Cechuje go orzechowy posmak oraz ziarnista konsystencja. Często dodaje się go do pizzy czy różnego rodzaju makaronów, jednak doskonale komponuje się z owocami lub warzywami. Śródziemnomorskie specjały zajęły także pierwsze miejsca w czterech odrębnych kwalifikacjach - sery twarde sery z mleka krowiego, sery o naturalnej skórce i sery wędzone.

Źródło: https://www.tasteatlas.com/best/search/smoked%20cheeses

Filip Siódmiak