Obiecanki-cacanki Hołowni o milionie nowych mieszkań!

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, który do Sejmu wszedł z list Trzeciej Drogi, został zapytany o jeden ze sztandarowych puntów programu tej formacji, z którymi ta szła do wyborów parlamentarnych. Chodziło o milion nowych mieszkań w trakcie jednej kadencji parlamentu. Okazało się, że to jednak nierealne.

Minister Hetman by gościem porannego programu emitowanego w neoTVP.info. Wśród pytań skierowanych do byłego europosła pojawiły się także te dotyczące polityki mieszkaniowej.

„W tej chwili pracujemy nad trzema elementami budownictwa (…) po pierwsze, podaż, i w tej chwili takie prace w ministerstwie się toczą, po drugie, budownictwo społeczne, i dziś mamy na ten temat konsultacje, i po trzecie, program, który będzie wspierał kredytobiorców” - mówił minister.

W pewnym momencie jednak szef resortu rozwoju i technologii został zapytany przez dziennikarkę, czy powtórzy słowa marszałka Szymona Hołowni, wypowiedziane w trakcie wrześniowej konwencji Trzeciej Drogi „jesteśmy w stanie mieć milion nowych mieszkań w trakcie jednej parlamentarnej kadencji„?

Odpowiedź wprowadziła pracownicę nielegalnie przejętych mediów publicznych w konsternację, bowiem minister zaprzeczył.

Tej obietnicy nie powtórzę - przyznał z rozbrajającą szczerością minister rozwoju i technologii.

Piotr Filipczyk

