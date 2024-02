Te pożyczki podbiły zakupy w sieci! Klienci oszaleli

Firmy pożyczkowe udzieliły o 233,8 proc. więcej pożyczek na kwotę wyższą o 101,9 proc. r/r w styczniu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Łączne zadłużenie klientów w firmach pożyczkowych wyniosło 1,115 mld zł.

Rynek pożyczek pozabankowych utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu. W styczniu tego roku firmy pożyczkowe współpracujące z BIK zaraportowały o 234 proc. większą liczbę przyznanych pożyczek na kwotę wyższą o ponad 100 proc. Tak znaczący wzrost liczby udzielonych pożyczek pozabankowych wynika w dużej mierze z pożyczek udzielonych na zakupy w internecie, których spłata jest rozkładana na kilka miesięcznych rat - wynika z raportu BIK.

-To efekt upowszechnienia się metody odroczonej płatności zwanej w sklepach internetowych jako ‘Kup teraz, zapłać później’ i przekształcenia takich zobowiązań w tzw. pożyczki celowe, czyli pożyczki na zakup towarów i usług. Obecnie są one bardzo popularne. W styczniu stanowiły prawie 60 proc. liczby wszystkich udzielonych pożyczek. Jest ich dużo, natomiast są one udzielane na stosunkowo niskie kwoty. Wartość pożyczki celowej jest o ponad 70 proc. niższa niż średnia wartość pożyczki gotówkowej. Wynika to z tego, że najczęściej tego typu pożyczki celowe finansują zakupy w internecie na niskie kwoty” - powiedział lider zespołu analiz BIK Sławomir Nosal, cytowany w komunikacie.