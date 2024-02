Szwecja wejdzie w końcu do NATO? Orban zabrał głos

Jesteśmy na drodze do ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO na początku wiosennej sesji parlamentu – oświadczył w sobotę na corocznej konferencji prasowej w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orban.

Polityk podkreślił, że spór Budapesztu ze Sztokholmem jest bliski zakończenia, a węgierski parlament może ratyfikować przystąpienie Szwecji do Sojuszu na wiosennej sesji parlamentu, która rozpoczyna się 26 lutego.

Przedstawiciele rządu Orbana wielokrotnie podkreślali, że Węgry nie będą ostatnim członkiem Sojuszu, który wyrazi zgodę na dołączenie Szwecji do NATO. Jednak tak się właśnie stało po tym, gdy parlament Turcji w drugiej połowie stycznia ratyfikował akcesję Szwecji, a prezydent tego państwa Recepa Tayyipa Erdogana podpisał się pod tą decyzją.

Zaproszenie dla premiera Szwecji

Rząd węgierski domagał się wcześniej, aby przed głosowaniem do Budapesztu przybył premier Szwecji Ulf Kristersson; Orban wysłał mu zaproszenie w drugiej połowie stycznia. Kristersson stwierdził, że jest na to gotów, ale dopiero po tym, gdy węgierski parlament zagłosuje za przystąpieniem jego kraju do NATO.

PAP

