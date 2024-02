Rosyjskie władze, przedstawiając w oficjalnej narracji inwazję na Ukrainę jako konflikt z Zachodem, przygotowują swoich obywateli na długotrwałą wojnę i spadek poziomu życia - poinformowało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 14 lutego Dmitrij Pieskow, rzecznik dyktatora Rosji Władimira Putina, powiedział dziennikarzom, że choć „specjalna operacja wojskowa (propagandowe określenie inwazji - PAP) zaczęła się jako operacja przeciwko Ukrainie, z biegiem czasu przybrała formę wojny przeciwko zbiorowemu Zachodowi; wojny, w której kraje zbiorowego Zachodu, kierowane przez Stany Zjednoczone, są bezpośrednio zaangażowane w konflikt”.

Dodano, że jest to - ogólnie - zgodne z trendem w rosyjskiej retoryce, która poszukuje uzasadnienia długotrwałego konfliktu i poważnych rosyjskich strat osobowych w przedstawianiu wojny jako bezpośredniego konfliktu z Zachodem. Zwrócono uwagę, że Pieskow posunął się do przyznania, że „specjalna operacja wojskowa może potrwać troszkę dłużej, ale nie może to zmienić (zakładanego przez Kreml) przebiegu wydarzeń (w tym konflikcie)”.