Blokady rolników rozleją się po całym kraju

Z powodu zapowiadanych na wtorek protestów rolników kierowcy podróżujący drogami ekspresowymi w regionie mogą spodziewać się utrudnień w ruchu – poinformował w poniedziałek Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Nie tylko to miasto będzie sparaliżowane.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski powiedział podczas konferencji prasowej, że na wtorek w całym regionie zgłoszono 31 protestów.

20 lutego będzie ciężki

„Poruszanie się w dniu jutrzejszym pomiędzy godz. 9.30-10 a godz. 17 będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Szczególnie jeśli chodzi o drogi S12, S17 i S19 te objazdy są wręcz niemożliwe i kierowcy muszą się albo uzbroić w cierpliwość i czekać na zakończenie protestów albo wybrać inną, wydłużoną trasę**” – powiedział dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Dariusz Działo. Dodał, że policja będzie starała się kierować auta na objazdy.

„Protesty w głównej mierze usytuowane są na drogach klasy S, drogach krajowych i wojewódzkich” – przekazał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie mł. insp. Olgierd Oleksiak. Dodał, że na miejscach protestów policjanci będą dbać o bezpieczeństwo zgromadzonych i kierowców. Zaapelował o zachowanie korytarzy życia dla służb ratunkowych.

Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Krzyszczuk przypomniał, że od 7 lutego w Polsce odbywają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe „Steadfast Defender”.

„W tej chwili wojska ćwiczą już na poligonach, ale w najbliższym czasie – zgodnie z jednym z założeń tego ćwiczenia - będą odbywać się duże przemieszczenia sił po drogach naszego kraju i też po drogach naszego województwa”** – powiedział, dodając, że na drogach mogą pojawić się większe kolumny złożone z ciężkiego sprzętu. „To też będzie wpływało na swobodę przemieszczania się mieszkańców naszego województwa” – stwierdził.

Wojewoda Komorski zastrzegł, że zadaniem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa i godnych warunków uczestnikom zgromadzeń i kierowcom. „Dzisiaj o godz. 9 rozpoczęła się dystrybucja ciepłych napoi - kawy i herbaty – dla kierowców i dla protestujących. Rozstawiliśmy również przenośne toalety w miejscach tych protestów” – podał, przypominając o trwających protestach rolników przed przejściami granicznymi z Ukrainą.

Mapa protestów rolniczych w dniu 20 lutego 2024/źródło: NSZZ RI „Solidarność”, google.com/maps

Towary są kontrolowane

Nawiązując do jednego z postulatów protestujących Komorski podał, że inspekcje na bieżąco prowadzą zaostrzone kontrole towarów wjeżdżających z Ukrainy do Polski. Przypomniał, że można zgłaszać przykłady nieprawidłowości.

„Spośród tych sygnałów, które do nas dotarły na chwilę obecną nie potwierdził się żaden przypadek” – zastrzegł.

Mówiąc o ostatnim przykładzie nieprawidłowości Komorski wskazał na piątkowy komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspekcja poinformowała na platformie X, że wojewódzki inspektorat wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski i UE partii 20 250 kg maliny mrożonej z Ukrainy, ze względu na obecność owoców zapleśniałych i o nietypowej barwie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

9 lutego br. w wielu miejscach województwa lubelskiego odbyły się protesty rolników, które polegały na czasowym blokowaniu dróg. W niektórych miejscach – jak przed przejściami granicznymi w Dorohusku i Hrebennem – protesty trwają nadal. Zgromadzeni sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy.

Na Pomorzu też ciężko

Pomorskie drogi także mają być nieprzejezdne. Jak poinformował Urząd Miasta Reda:

Urząd otrzymał informację, o planowanym na 20 lutego br. (wtorek) proteście rolników. W związku z przejazdem ciągników głównymi ulicami powiatu wejherowskiego, należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Informacje te potwierdziła Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

W Olsztynie unikaj centrum

Władze Olsztyna zaapelowały, by we wtorek i środę mieszkańcy miasta i przyjezdni unikali śródmieścia. W tych dniach niemożliwy będzie przejazd od ratusza do urzędu wojewódzkiego, zmienione zostaną trasy większości autobusów i tramwajów.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz poinformował, że we wtorek rozpocznie się protest rolników. Ciągniki zablokują ulicę Piłsudskiego od ratusza do urzędu wojewódzkiego, Plac Dunikowskiego oraz ul. Kopernika. Prawdopodobne jest także zablokowanie ulicy 22 Stycznia.

„Proszę, by mieszkańcy miasta wzięli to pod uwagę planując drogę do szkoły, przedszkola, do pracy, czy do placówek medycznych” - powiedział Grzymowicz.

W związku z przewidywaną blokadą centrum Olsztyna zmienione zostaną trasy, którymi jeździ większość autobusów i tramwajów. Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie Marcin Szwarc poinformował, że na przystankach będą wyświetlane informacje o utrudnieniach i zmianach tras. Zastrzegł jednak, że mogą wystąpić sytuacje, w których trasy przejazdu będą modyfikowane na bieżąco, w zależności od sytuacji.

Naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie podinsp. Piotr Godlewski powiedział, że policjanci z jego wydziału i wydziału prewencji będą kierowali kierowców na objazdy, będą też pilnowali porządku podczas zapowiadanego protestu.

„Prosimy wszystkich o bezwzględne słuchanie policji, wszelkie incydenty związane z łamaniem prawa będą karane” - zapowiedział Godlewski.

Policja zapowiedziała, że informacje o utrudnieniach w ruchu i wszelkich innych kłopotach związanych z poruszaniem się po Olsztynie będą podawane w policyjnych kanałach w mediach społecznościowych.

Protest rolników ma się rozpocząć o godz. 10 rano we wtorek, 20 lutego, na ul. Warszawskiej. Jest to ulica wjazdowa do Olsztyna od strony Warszawy. Policja zapowiada, że postara się, by maszyny rolnicze zablokowały tylko jeden pas tej drogi. Następnie pojazdy rolników przejadą ulicami Obrońców Tobruku - Sikorskiego, Mazowieckiego i Piłsudskiego. Formalnie protest ma się zakończyć 22 lutego o godz. 10. W ocenie policji możliwe jest wcześniejsze zakończenie blokady.

