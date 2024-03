W całym kraju rolnicze protesty i blokady dróg

Blokady dróg dojazdowych m.in. do Warszawy, Wrocławia, Poznania, czy Bydgoszczy - w całym kraju trwają od rana trwają rolnicze protesty. W całym kraju rolnicy zapowiedzieli ponad 580 miejsc protestów z szacowanym udziałem w sumie blisko 70 tys. osób.

„W miejscu każdej blokady rozmawiamy z protestującymi. Apelujemy między innymi o respektowanie zasady tzw. korytarzy życia, czyli sprawne przepuszczanie pojazdów służb ratunkowych” - poinformowała Komenda Stołeczna Policji (KSP).

Mazowieckie

Według danych KSP, wskutek protestu rolników zablokowana jest m.in. DK7 na skrzyżowaniu z DW579 w kierunku Błonia. Protest rolników odbywa się też na przejściu dla pieszych przy ul. Warszawskiej 171 w Konstancinie-Jeziornie.

Policja zorganizowała tam objazdy. W Konstancinie-Jeziornie kierowcy jadący ul. Warszawską powinni skręcić w ul. Borową–Prawdziwka, następnie pojechać przez miejscowość Kierszek w kierunku DW721. Z kolei jadący ul. Drewny powinni kierować się w ul. Korbińskiego, Relaksową i Rosoła.

W powiecie otwockim (woj. mazowieckie) w związku z protestem rolników częściowo zamknięty jest też węzeł Lubelska. Pojazdy jadące S17 do Warszawy są kierowane na S2.

Trwają również blokady rond w podwarszawskiej Jabłonnie, czyli DK61 i w Nieporęcie ze skrzyżowaniem z DW631 z DW633. „Protestujący rolnicy rozpoczęli, także blokadę ronda w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DW632 z DW633)” – poinformowała KSP na platformie X.

Policyjny radiowóz w miejscu rolniczej blokady w miejscowości Zakręt k. Warszawy / autor: PAP/Leszek Szymański

W związku z planowanym protestem i nadjeżdżającymi ciągnikami rondo przy DK92 w miejscowości Zakręt również zostało wyłączone z ruchu. „Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu kierują samochody na wyznaczone objazdy” – przekazała KSP.

Zablokowana jest DK7 na skrzyżowaniu z DW579 w kierunku Błonia.

„Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK50 do autostrady A2 i DK92” – podała KSP na platformie X.

Rolnicy kontynuują protest w Mińsku Mazowieckim / autor: PAP/Leszek Szymański

Przekazała też, że dla DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego, zalecany jest objazd w miejscowości Zakręt ulicą Asfaltową i drogą 638, a jadąc od strony Warszawy, należy kierować się drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe.

„W związku z planowanym protestem i nadjeżdżającymi ciągnikami, rondo przy DK92 w miejscowości Zakręt zostało wyłączone z ruchu. Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu kierują samochody na wyznaczone objazdy” – poinformowała KSP.

Z kolei GDDKiA przekazała, że blokady na Mazowszu występują też na skrzyżowaniach: DK10 z DK60 w Drobinie, DK19 z DW698 w Łosicach, S17 z DK2 w Warszawie, DK61 z ul. Modlińską w Warszawie i na DK50 z DK62 w Wyszogrodzie. Utrudnienia są też na DK19 w pobliżu miejscowości Kózki, DK50 w Ciechanowie, DK60 w okolicach miejscowości Ościsłowo i na DK7 w Kazuniu Nowym.

Blokady dróg trwają nie tylko na Mazowszu. W całym kraju rolnicy zapowiedzieli ponad 580 miejsc protestów z szacowanym udziałem w sumie blisko 70 tys. osób.

Protest rolników w Kielcach / autor: PAP/Piotr Polak

Małopolska – stoją dwie kluczowe arterie: A4 i S19

Rolnicy zablokowali odcinek autostrady A4 między Węzłem Łańcut, a Węzłem Jarosław Zachód w kierunku Korczowej i Rzeszowa. Ciągniki rolnicze stoją również na drodze wojewódzkiej nr 835 na łączniku drogi krajowej 94 Węzeł Przeworsk. Policjanci kierują samochody na objazd wyznaczony drogą krajową nr 94.

W Przeworsku rolnicy zablokowali rondo na drodze krajowej nr 94. Przepuszczają autobusy i 10 aut osobowych na godzinę. Ciężarówki muszą czekać. Objazd dla samochodów osobowych odbywa się przez Studzian.

W Kolbuszowej protest odbywa się na dwóch rondach, na ul. Narutowicza i Rzeszowskiej. Policja kieruje ruchem.

Na S19 stoi 50 ciągników. Blokują łącznice wjazdowe i zjazdowe na Węźle Jeżowe. Samochody mogą wjechać lub zjechać z S19 w Nowej Sarzynie.

Protest odbywa się również na obwodnicy Ropczyc, gdzie zablokowane jest rondo 650-lecia. Oznacza to utrudnienia dla samochodów osobowych i dla ciężarowych, które jadą w kierunku Rzeszowa i Dębicy.

Rolnicza blokada ulicy w Łodzi / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Hasła rolniczego protestu w Łodzi / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Dolny Śląsk

Jak przekazała GDDKiA, utrudnień należy spodziewać się na A4 na odcinku Wrocław – Legnica przy węźle Kostomłoty (woj. dolnośląskie). Zablokowane zostały tam łącznice wjazdowe, zjazdowe w obrębie węzła drogowego, objazd poprowadzono węzłami poprzedzającymi.

Kierowcy mogą mieć problem z przejazdem na A4 na odcinku Wrocław – Legnica, węzeł Wądroże Wielkie (woj. dolnośląskie), gdzie zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe; na A4 na odcinku Wrocław – Legnica przy węźle Budziszów (woj. dolnośląskie) i na DK12 na odcinku Głogów – Przemków w miejscowości Nielubia (woj. dolnośląskie).

Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie

W związku z rolniczą blokadą w środę rano wstrzymano ruch na drodze ekspresowej S5 między Kościanem a Mosiną – podała GDDKiA. Według danych policji, w całym regionie zaplanowano ok. 100 protestów, w których może wziąć udział około 16 tys. osób.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował po godz. 10, że spośród 104 oficjalnie zgłoszonych protestów w regionie rozpoczęła się ponad połowa.

„W pozostałych miejscach pojazdy rolnicze dojeżdżają. Sumując zgłoszenia organizatorów i przekazywane informacje, w tych zgromadzeniach łącznie może wziąć udział około 16 tys. osób” - powiedział policjant.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godz. 6.30 na 13. kilometrze S5, na odcinku między węzłami Mosina i Kościan Północ, zamknięto trasę z powodu protestu rolników. Według zapowiedzi blokada ma potrwać 14 godzin.

Spółka Autostrada Eksploatacja podała, że o godz. 6.40, na 156. kilometrze autostrady A2, na odcinku między węzłami Komorniki i Poznań Zachód zamknięty został zjazd z A2 na S5.

Około godz. 7. w Słupcy protestujący rolnicy zablokowali ciągnikami zjazdy i wjazdy na autostradę A2. Według informacji GDDKiA główna trasa jest przejezdna.

W środowe przedpołudnie GDDKiA podawała, że zablokowane są także m.in. droga krajowa nr 25 w miejscowości Modła (pow. koniński), dk nr 83 w miejscowości Dąbrowa (pow. turecki), dk nr 11 w Pleszewie, a także w Sokołowie Budzyńskim (pow. chodzieski) oraz droga ekspresowa S5 niedaleko Leszna.

GDDKiA poinformowała również, że utrudnienia występują na S8 na wysokości Sycowa przy węźle Syców Zachód i Syców Wschód (woj. wielkopolskie), na DK25 na odcinku Koronowo – Bydgoszcz w miejscowości Tryszczyn (woj. kujawsko-pomorskie), na DK10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń w miejscowości Przyłubie (woj. kujawsko-pomorskie), na S5 na odcinku węzeł Maksymilianowo – węzeł Bydgoszcz Zachód w miejscowości Tryszczyn (woj. kujawsko-pomorskie) i na DK80 na odcinku Bydgoszcz – Toruń w miejscowości Strzyżawa (woj. kujawsko-pomorskie).

Podlasie

Główne drogi dojazdowe do Białegostoku są zablokowane przez protestujących rolników. Policja organizuje objazdy; często możliwe są one jedynie bocznymi lub polnymi drogami.

Przed południem zablokowane były wszystkie główne drogi dojazdowe do Białegostoku. Rolnicy protestują m.in. na drogach krajowych nr 19 w Kurianach, na dk nr 8 na węźle Sielachowskie, na dk nr 65 na skrzyżowaniu z ul. Dzikowską w Fastach, czy na dk nr 65 w Grabówce. Zablokowane są też drogi w: Wasilkowie, Nowodworcach, Kleosinie i Stanisławowie, a przez to niemożliwy jest dojazd do Białegostoku.

We wszystkich miejscach jest policja, która organizuje objazdy. Kierowcy w mediach społecznościowych dzielą się informacjami, jak ominąć blokady.

W związku z protestami kilkanaście autobusów ma w środę zmienione trasy, kursowanie kilku linii zawieszono. Także część autobusów spółki PKS Nova, które realizują połączenia z i do Białegostoku zostało na ten dzień zawieszonych.

Rolnicy blokują też drogi w regionie. Jak podaje podlaska policja, od środy rano zablokowane są m.in. dwa mosty prowadzące do Łomży i nie ma możliwości objazdu, zablokowane są też drogi na trasie Białystok-Łomża. Protest jest też na drodze ekspresowej S8 Białystok-Warszawa na wysokości miejscowości Milewo Zabielne oraz na S61 w Szypliszkach, w pobliżu dawnego przejścia granicznego z Litwą w Budzisku.

Z powodu rolniczych blokad, w 11 miejscowościach w Podlaskiem (dane na godz. 8. rano) są w środę odwołane zajęcia w szkołach - wynika z danych przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. To głównie miejscowości w gminach sąsiadujących z Białymstokiem, ale nie tylko.

W Podlaskiem zgłoszono w sumie ponad 30 protestów.

Protest rolników w Katowicach / autor: PAP/Michał Meissner

O co chodzi rolnikom?

Protesty rolników trwają w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej od kilku tygodni. Domagają się oni m.in. odstąpienia od przepisów Europejskiego Zielonego Ładu i uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza państw UE.

Zielony ład wprowadza wiele wytycznych, m.in. dla rolnictwa. Mają one umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 r. Chodzi m.in. o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji oraz zmniejszenia użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę.

Iga Leszczyńska, Aleksandra Kuźniar, Agnieszka Lipska ((PAP), sek

