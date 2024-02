Na co oszczędzają Polacy? Już wiemy!

40 proc. Polaków oszczędza na konkretny cel - wynika z badania „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”. Wskazano, że wśród nich 41 proc. robi to z myślą o „czarnej godzinie”, a 38 proc. na zakup lub remont mieszkania.

Zgodnie z wynikami badań „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”, przygotowanego przez Santander Consumer Bank (SCB), 40 proc. Polaków oszczędza na konkretny cel, najczęstszym powodem oszczędzania pieniędzy dla Polaków jest „czarna godzina”. Takiej odpowiedzi udzieliło 41 proc. ankietowanych. Kolejną najczęstszą wybieraną odpowiedzią było zbieranie oszczędności na kupno lub remont mieszkania (38 proc. osób z tej grupy). 34 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że oszczędza na wyjazd urlopowy.

Jak oszczędzają mężczyźni, jak kobiety?

SCB zwrócił uwagę, że cele oszczędnościowe nie różnią się znacząco ze względu na płeć. Podkreślono jednak, że to mężczyźni częściej oszczędzają na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń – taką motywacją kieruje się 47 proc. mężczyzn w porównaniu do 36 proc. kobiet. Zwrócono uwagę, że kobiety częściej myślą o zakupie lub remoncie mieszkania za zaoszczędzone pieniądze. Takiej odpowiedzi udzieliło 41 proc. kobiet w porównaniu do 34 proc. mężczyzn z tej grupy respondentów.

„Obserwujemy pozytywny trend wśród Polaków, którzy coraz świadomiej zarządzają swoimi finansami i gromadzą je na konkretny cel. Cieszy fakt, że już ponad połowa ankietowanych z najmłodszej grupy wiekowej zauważa konieczność oszczędzania z określonego powodu” - skomentował dyrektor departamentu zarządzania finansowego z SCB Przemysław Tadrak.

Bieżące wydatki też obciążają

Z badania wynika, że wśród Polaków, którzy oszczędzają na konkretny cel 28 proc. przyznało, że w ciągu ostatniego roku zdarzyło mu się kilkukrotnie sięgnąć po oszczędności, aby pokryć bieżące wydatki. Ponadto 14 proc. respondentów z tej grupy deklaruje, że zdarzyło im się to tylko raz. Tę odpowiedź najczęściej wskazywali mieszkańcy wsi (18 proc.). 6 proc. respondentów oszczędzających aktualnie na konkretny cel przyznało, że w ciągu ostatniego roku postępowało tak regularnie.

Kto realizował badanie?

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-20 stycznia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

Santander Consumer Bank – bank od kredytów, działający na rynku consumer finance w Polsce.

PAP/ as/

