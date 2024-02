Jak zachować szczupłą sylwetkę jedząc makarony i pizze?

Kiedy myślimy o Włochach, od razu przychodzi nam na myśl pyszna kuchnia obfitująca w wiele smacznych i aromatycznych dań. Mają one jednak to do siebie, że potrafią być bardzo kaloryczne. Ale jaki sekret stoi za tym, że pomimo tego Włosi i tak nie zmagają się z nadmiarem masy ciała?

Popularny napój

Po pierwsze, mieszkańcy Włoch pijają duże ilości mocnej, czarnej kawy, choć z rana preferują zazwyczaj macchiato lub cappuccino. Dopiero później, po paru godzinach oraz po obiedzie sięgają po espresso. Nieodłącznym elementem łączącym spotkania towarzyskie również jest kawa, którym smakiem cieszą się wszyscy obecni. I to właśnie ten szczególny nawyk pomaga w zachowaniu szczupłej sylwetki.

Kawa pobudza, dodaje energii do działania i przyspiesza metabolizm. Dodatkowo ten aromatyczny napój pomaga zahamować apetyt, co podczas odchudzania pomaga wprowadzić nas w deficyt energetyczny. Należy jednak nie zapominać, że nadmiar kawy potrafi przynieść dosyć nieprzyjemny efekt w postaci zbytniego rozdrażnienia, trudności z utrzymaniem skupienia oraz uczucia niepokoju.

Dieta to klucz

Włosi słyną również ze specjalnego rodzaju diety – diety śródziemnomorskiej. Składa się ona głównie z ryb, świeżych owoców i warzyw, nasion, orzechów, zdrowych tłuszczów oraz odtłuszczonego nabiału. Z tego względu we Włoszech bardzo często główny posiłek poprzedza przystawka w postaci marynowanych w oliwie warzyw lub sałaty skropionej sosem winegret, co pozwala spożyć mniej kalorii z drugiego dania.

Na uwagę zasługuje także oliwa z oliwek, stanowiąca główne źródło tłuszczu. Związki w niej zawarte nie tylko zmniejszają ryzyko chorób serca, ale też przyspieszają metabolizm. Dodatkowo jest ona zasobna w jedno- oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Ale ważna jest jej ilość. Najlepiej bowiem spożyć 50 ml oliwy dziennie.

Równie często jada się tam chude ryby oraz mięso. Zawarte w nich białko znacząco zwiększa odczucie sytości oraz zapobiega podjadaniu. Ich dieta składa się też z dużej ilości pomidorów. Co więcej, stanowią one podstawowy składnik wszelkiego rodzaju sosów. Są one niskokaloryczne oraz bogate w wiele związków mineralnych. Pomidory zalicza się również do bogatych źródeł potasu, który, kiedy jest spożywany w odpowiedniej proporcji wraz z sodem, usuwa nadmiar wody podskórnej.

Sekrety Włochów

A jakie tricki stosują Włosi w celu zachowania prawidłowej masy ciała? Pierwszą kwestią jest sięganie po małe porcje. Warunki klimatyczne panujące w tym kraju (wysoka temperatura powietrza) sprawiają, że nasz apetyt naturalnie jest mniejszy. Ale w zamian nie zapominajmy o odpowiednim nawodnieniu.

A co z makaronem? Oczywiście, jest on dosyć kaloryczny, ale tam jada się go al dente, co zmniejsza indeks glikemiczny oraz ułatwia proces trawienia. Jest on także podawany z sosami pomidorowymi, chudymi źródłami białka oraz warzywami bogatymi w błonnik pokarmowy. Dodatkowo takie włoskie sosy zazwyczaj nie zawierają tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, takich jak masło czy śmietana. Włosi nie spożywają także swoich posiłków w pośpiechu, co przekłada się na większe odczucie sytości.

I na koniec, znamienne jest to, że znają umiar i odpowiednim momencie potrafią powiedzieć sobie „basta cosi”, czyli „wystarczy”.

Filip Siódmiak

