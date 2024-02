Powiedz jaką kawę pijesz, a powiem ci kim jesteś

Kawa – ten szczególny napój cieszy się największą popularnością wśród gorących napojów. Pijamy ją rano, po południu, a niektórzy nawet i wieczorem. Podobnie jak pora dnia, w której ją pijemy, tak samo i jej rodzaj oraz dodatki smakowe służące jako podkreślenie indywidualnych preferencji smakowych różnią się od siebie w zależności od osoby. Ale czy kawa mówi o nas coś więcej?

Osobowość – z czego się składa?

Na ludzką osobowość składa się wiele czynników – wychowanie, przeżyte doświadczenia oraz wzorce rodzinne, status materialny, najbliższe otocznie środowiskowe i społeczne, a nawet codzienna praca oraz obowiązki. Determinują one sposób, w jaki nawiązujemy relacje, podchodzimy do swoich obowiązków i funkcjonujemy każdego dnia. Wpływa ona [osobowość] na każdy aspekt naszego życia.

Ale co ciekawe według psychologa klinicznego dr Ramani Durvasula w książce „Jesteś tym, co jesz. Zmień swoje nastawienie do jedzenia. Zmień swoje życie”, to nasze preferencje odnośnie wyboru kawy mają odzwierciedlać naszą osobowość.

Jaką kawę pijesz, taki jesteś?

Autorka książki wysunęła interesująca tezę, że to jakimi osobami jesteśmy wewnętrznie, wpływa na preferencje smakowe kawy. Specjalistka przeprowadziła badanie, by sprawdzić, czy istnieje związek pomiędzy cechami osobowości, a wyborem rodzaju wypijanej kawy. Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że jego wyniki o niczym nie przesądzają i należy je potraktować jako ciekawostkę, a nie podstawę do wysnuwania daleko idących wniosków.

• Kawa czarna/espresso – to osoby, preferujące prostotę i minimalizm. Jednocześnie są pewne siebie i mają charakter przywódcy. Lubią dominować. Cechuje je niezależność i konsekwencja. Wytrwale dążące do obranego celu.

• Kawa latte/cappuccino – są to osoby otwarte, empatyczne oraz niezwykle hojne. Większą przyjemność sprawia im dawanie niż branie. Lubią pomagać innym. Dobro drugiej osoby przedkładają ponad własne. To ekstrawertycy łatwo nawiązujący kontakty z otoczeniem i odnajdujący się w nowym środowisku.

• Kawa mrożona – rozwinięta wyobraźnia. Działają spontanicznie. Nie zawsze są w stanie przewidzieć konsekwencje podejmowanych decyzji. Są śmiali, ale jednocześnie bywają dziecinni i lekkomyślni.

• Kawa bezkofeinowa – to perfekcjoniści, starannie analizujący każdą decyzję oraz sytuacje. Każdy ich krok musi być starannie i dokładnie przemyślany. Lubią troszczyć się o innych i często zamartwiają się o przyszłość.

