Popularna nie tylko w świecie modelek – woda ogórkowa

Wśród osób zaangażowanych w modeling, woda ogórkowa stała się bardzo popularnym napojem, korzystnie wpływającym na zrzucenie zbędnych kilogramów oraz utrzymywanie stałej masy ciała. Nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, aby była to prawda, natomiast z pewnością posiada ona wiele innych zdrowotnych właściwości, które przydadzą się każdemu z nas

Przeciwko schorzeniom

Woda ze świeżych ogórków, najlepiej własnej uprawy, według Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Serca (American Heart Association), obniża ciśnienie krwi oraz zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym, które są na pierwszym, niechlubnym miejscu wśród najczęstszych przyczyn zgonów ludzi na całym świecie. Co więcej, zapewnia ona efektywniejsze wchłanianie glukozy, tym samym minimalizując ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Powinniśmy także polecać ten napój osobom starszym. Chroni przed chorobą Alzheimera, schorzeniami oczu oraz innym chorobom przewlekłym. Dzięki zawartości krzemu oraz manganu, woda ta dostarcza niezbędnych składników do naszych mięśni oraz świetnie nawadnia i odświeża, szczególnie w okresie letnim, kiedy trwa sezon na ogórki.

Uzupełnienie składników odżywczych

Ogórki, jak większość warzyw pełne są witamin, składników mineralnych oraz błonnika. Znajdziemy w nich dużo witaminy A oraz C. Pierwsza przyspiesza procesy regeneracyjne, zapewnia zdrowie oczu oraz skóry. Z kolei witamina C, to solidna dawka odporności. Ogórki odznaczają się także wysoką zawartością potasu, żelaza oraz wapnia, czyli podstawowych minerałów potrzebnych do przeprowadzania większości reakcji biochemicznych w naszym ciele.

Alternatywa dla słodzonych napojów

Taka woda stanowi również świetną alternatywę dla słodzonych, kolorowych napojów. Ogórki są bardzo niskoenergetyczne (15 kcal/100g) i przy tym działają moczopędnie. Sprawdzą się więc podczas upałów oraz w czasie pozbywania się zatrzymanej w organizmie wody podskórnej. Poleca się także ją podczas spożywania tłustych i ciężkostrawnych posiłków, gdyż łagodzi ona wzdęcia oraz uczucie pełności.

Dla zdrowej skóry

Nie bez przyczyny na wielu reklamach kosmetyków widnieje obraz, na którym widać nałożone na oczy, cienko pokrojone plasterki świeżego ogórka. Woda ogórkowa działa więc jako naturalny tonik, dzięki któremu naszą skóra odzyska blask oraz elastyczność. Wspomaga to też zamykanie się rozszerzonych porów i zapobiega zmianom trądzikowym. Z tego względu oprócz samego ogórka, dużą popularnością cieszy się wyciąg z tych warzyw, powszechnie stosowany w przemyśle kosmetycznym.

Filip Siódmiak