Będą odszkodowania za lockdown?

Premier Donald Tusk wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek poprzednika w sprawie odszkodowań za lockdown – poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”. Ta decyzja sprawia, że przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o rekompensaty za straty poniesione w czasie pandemii.

W sierpniu 2020 roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę przepisów Kodeksu Cywilnego, która wprowadzała odszkodowania za tzw. legislacyjne bezprawie. Dzięki tym przepisom każdy pokrzywdzony mógłby domagać się odszkodowania w wysokości poniesionych stat, ale także utraty potencjalnego zysku w czasie pandemii Covid-19. Chciało to wykorzystać wielu przedsiębiorców. Jak wyliczyła „DGP” ich roszczenia mogły opiewać na sumę nawet kilkuset milionów złotych.

30 stycznia Donald Tusk wycofał ten wniosek, twierdzi „DGP”, a 15 lutego Trybunał umorzył postępowanie w tej sprawie. W konsekwencji Skarb Państwa może ponieść wielomilionowe straty.

„Być może niektórych niezdecydowanych przedsiębiorców zmotywuje to do dochodzenia swoich praw w sądzie. Takie postępowania nie należą do łatwych, ale decyzja premiera o wycofaniu sprawy z TK niweluje jedną z potencjalnych przeszkód w otrzymaniu odszkodowania” – mówi, cytowana przez „DGP” adwokat Elżbieta Buczek z kancelarii Dubois i wspólnicy.