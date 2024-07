Nie śpij! Będą likwidować ogródki działkowe

Polski Związek Działkowców oraz kilkudziesięciu działkowców zaskarżyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który przesądził o likwidacji Związku. Ustawa wzbudza liczne kontrowersje ze względu na to, iż wprowadza zmiany co do statusu własności działek.