W tygodniku „Sieci”: Ja, władza absolutna

Donald Tusk ogłosił koniec państwa prawa. Przed nami rządy dyktatorskie – to temat przewodni najnowszego numeru tygodnika „Sieci”. Nawet zaplecze polityczne Donalda Tuska jest w większości przerażone beztroską, z jaką zapowiada on łamanie prawa – pisze Marek Pyza w artykule pt. „Koalicja strachu”. Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół.

Słowa Donalda Tuska, w których praktycznie przyznał się on do rządzenia z pominięciem obowiązującego prawa wywołały oburzenie opinii publicznej. A politycy Koalicji Obywatelskiej nabrali wody w usta. Decyzji premiera komentować nie chcą. To zakaz, czy strach? Więcej o milczącej Platformie w tygodniku „Sieci”.

Czy polska dziennikarka handluje przedmiotami poległych rosyjskich żołnierzy? Sprawie przygląda się Jakub Augustyn Maciejewski w artykule Tajemnica pewnej wolontariuszki. - Ta historia ma znaczenie w kontekście naszych rozważań o Ukrainie – ckliwa historia, która porywa dziennikarkę do szalonego zaangażowania, okazuje się daleka od prawdziwej wersji – pisze Maciejewski w szokującym materiale.

O rozliczaniach, jak w Norymberdze pisze Jan Rokita. - Po wielogodzinnej naradzie z prawnikami dowiedzieliśmy się od premiera, że rozliczenia prawicowych wrogów demokracji mają mieć takie rozmiary, jakich w Europie nie widziano od czasu rozliczeń nazistów w Norymberdze i bałkańskich nacjonalistów w Hadze – zauważa publicysta.

Sprawę księdza Michała Olszewskiego porusza Goran Andrijanić, zaś debatę Trump – Harris podsumowuje Dariusz Matuszak.

Kiedy po pojedynku opadł kurz i zaczęły spływać kolejne opinie, to okazało się, że w badaniach fokusowych agencji Reuters zwycięzcą wśród do tej pory niezdecydowanych był Trump i 6 na 10 takich osób jest teraz gotowych głosować na niego – pisze Matuszak w artykule „Zwycięska debata Harris: nie skompromitowała się”.

W nowym wydaniu „Sieci” także: o wojnie na Ukrainie, przepisach aborcyjnych oraz edukacji pod rządami Barbary Nowackiej.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Samuela Pereiry, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Andrzeja Rafała Potockiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Aleksandra Nalaskowskiego, Andrzeja i Katarzyny Zybertowicza.

