10 tys. euro kary dla ucznia! Za co?

Rząd Włoch postanowił wprowadzić kary finansowe dla uczniów za akty przemocy wobec nauczycieli i wszystkich pracowników szkół. Projekt nowych przepisów przewiduje grzywny od 500 do 10 tysięcy euro.

Decyzja jest reakcją na serię incydentów we włoskich szkołach. Do najpoważniejszego doszło na początku lutego w technikum w Varese na północy, gdzie 17-latek dźgnął nożem nauczycielkę. Kobieta trafiła do szpitala.

W skierowanej przez rząd do Senatu poprawce do ustawy, dotyczącej ocen zachowania uczniów, zapisano, że w przypadku wymierzenia kary za przestępstwa wobec personelu szkolnego, konieczne też będzie zapłacenie za wyrządzone straty oraz dodatkowej grzywny w wysokości od 500 do 10 tysięcy euro na rzecz placówki szkolnej, gdzie pracuje poszkodowana osoba.

Jak wyjaśnił minister oświaty Giuseppe Valditara, byłoby to zadośćuczynienie za „szkody dla reputacji” szkoły, w której doszło do agresji wobec jej personelu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

PAP/ as/