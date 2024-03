Syndyk chce miliard złotych odszkodowania

Syndyk masy upadłości Idea Banku złożył pozew, w którym domaga się od Leszka Czarneckiego i jego spółki LC Corp blisko 1 mld zł odszkodowania na rzecz upadłego banku. Według syndyka o taką łączną kwotę została uszczuplona masa upadłości Idea Banku wskutek bezprawnych i nieważnych czynności prawnych, na mocy których bank stracił kontrolę nad Idea Getin Leasing (dzisiaj: VB Leasing).

31 grudnia 2023 r. syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew, w którym domaga się w nim zasądzenia od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Leszka Czarneckiego solidarnie na rzecz syndyka masy upadłości Idea Bank S.A. łącznej kwoty 967 667 661,36 zł. W ocenie syndyka o taką sumę została uszczuplona masa upadłości Idea Banku w wyniku nieważnych czynności prawnych dokonanych przez Leszka Czarneckiego i LC Corp (100 proc. udziałów tej spółki posiada Czarnecki) w latach 2017-2018. W ich wyniku bank posiada tylko 49,99 proc. akcji dzisiejszego VB Leasing.

Chcemy uzyskać do masy upadłości ekwiwalent wartości akcji VB Leasing, którego nie mogliśmy otrzymać ze względu na nieważne czynności prawne prowadzące do przejęcia przez LC Corp 50,01 proc. i kontroli nad spółką VBL. To jednocześnie doprowadziło do trwałego uszkodzenia wartości 49,99 proc. akcji VBL posiadanych przez Idea Bank. One są w tej sytuacji praktycznie niesprzedawalne, a przez to bezwartościowe – mówi **syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek.