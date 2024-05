Komornik zajął akcje Leszka Czarneckiego

Komornik zajął akcje Getin Holding w celu zabezpieczenia należności związanych z upadłością Idea Banku – przekazała spółka w komunikacie. Akcje te należą do Leszka Czarneckiego i spółki LC Corp. Komornik podjął decyzję na wniosek syndyka Idea Banku.

Jak wynika z komunikatu komornik zajął 20 506 914 akcji należących do Leszka Czarneckiego o wartości ponad 9,8 mln zł oraz 64 845 032 akcje LC Corp (o wartości ponad 31,1 mln zł). Razem daje to 85 351 946 szt. Stanowią one niemal 45 proc. kapitału Getin Holdingu i są wyceniane na ok. 40 mln zł.

Komornik zajął je na poczet zabezpieczenia należności w kwocie 967,7 mln zł.

W komunikacie podano, że postępowanie prowadzone jest na wniosek syndyka masy upadłości Idea Bank. Toczy się przeciwko LC Corp B.V. i Leszkowi Czarneckiemu. Decyzję w tej sprawie podjął komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

Syndyk chce miliard złotych odszkodowania

Jak przypomina portal money.pl wcześniej syndyk Idea Banku Marcin Kubiczek złożył pozew, w którym domaga się od byłego właściciela Leszka Czarneckiego i jego spółki LC Corp niemal miliarda zł odszkodowania.

Dlaczego właśnie miliard zł? Firma audytorska PwC oszacowała przy okazji sporządzania analizy na potrzeby decyzji o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku w 2020 r., że Idea Getin Leasing był wówczas wart 865,8 mln zł. I tyle właśnie mógłby otrzymać syndyk, gdyby zdecydował się na sprzedaż 100 proc. akcji spółki.

Sąd ogłosił upadłość Idea Banku w lipcu 2022 r. Idea Bank był, obok Getin Noble Banku, jednym z dwóch banków należących do Leszka Czarneckiego. Z powodu jego złej sytuacji finansowej 31 grudnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejął akcjonariat Idea Banku - przypomina portal.

