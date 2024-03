Chwila wytchnienia pod dystrybutorem

Najbliższe dni mogą przynieść niewielkie wahania cen w krajowych rafineriach, kierowcy mogą bez obaw podjeżdżać na stacje paliw - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.pl. W przyszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 wyniesie 6,38-6,49 zł za litr, a oleju napędowego od 6,61 do 6,72 zł.

Z przedstawionych w piątek prognoz analityków portalu e-petrol.pl wynika, że po niedzieli benzynę bezołowiową 95 kierowcy będą mogli zatankować średnio po 6,38-6,49 zł za litr, podczas gdy na zakup oleju napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą 6,61-6,72 zł/l. Analitycy przewidują, że LPG nie będzie drożał. „W przyszłym tygodniu średnio za litr LPG będzie się płacić 2,89-2,90 zł” - poinformowali.

Zdaniem analityków najbliższe dni mogą przynieść „raczej niewielkie wahania” cen w krajowych rafineriach, a to oznacza, że kierowcy na razie mogą „bez obaw” podjeżdżać na stacje tankowania.

Eksperci zwrócili uwagę, że na stacjach paliw ostatni tydzień przyniósł korektę średnich cen paliw. Wskazali, że w połowie tygodnia benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio w sprzedaży detalicznej 6,41 zł/l, co oznacza, że cena paliwa spadła o 2 gr na litrze. Kierowcy silników wysokoprężnych mogli zauważyć stabilizację i wyrównywanie się cen na poszczególnych stacjach paliw. Litr oleju napędowego kosztował przeciętnie 6,69 zł. W przypadku autogazu cena na stacjach w piątek notowała jednogroszowy spadek i tankujący LPG płacili średnio za gaz do samochodów 2,89 zł/l.

Ceny hurtowe paliw spadają

Początek marca br. przyniósł spadki cen na krajowym hurtowym rynku paliw.

„Benzyna bezołowiowa 95 w sprzedaży hurtowej kosztuje dziś 5053,20 zł i w ciągu tygodnia potaniała nieznacznie, bo zaledwie o 0,14 proc. co oznacza spadek o 7 zł” - wynika z danych e-petrol.pl.

Analitycy zauważyli, że ceny tego paliwa w tym tygodniu osiągnęły swoje tegoroczne maksimum na poziomie 5129 zł netto/1000 l.

„Olej napędowy w ostatnich dniach potaniał nieco bardziej, bo o 26,80 zł i kosztuje dziś średnio w sprzedaży hurtowej 5228,20 zł netto za 1000 l, to 0,51 proc. mniej niż przed tygodniem” – zaznaczyli.

„Od połowy lutego na rynku naftowym w Londynie obserwujemy niewielką zmienność cen ropy, które utrzymują się w wąskim paśmie cenowym 80-84 dol. za baryłkę” - wskazali analitycy. Ocenili, że w mijającym tygodniu nadal widać było brak zdecydowania inwestorów i cena surowca wahała się pomiędzy zanotowanym w poniedziałek maksimum wynoszącym 84,08 dol. za baryłkę i wtorkowym minimum na poziomie 81,72 dol. za baryłkę. Podali, że w piątkowe przedpołudnie baryłka ropy Brent kosztowała nieco ponad 83 dolary.

Zdaniem analityków podjęta w poprzedni weekend decyzja OPEC+ o przedłużeniu na kolejny kwartał dodatkowych ograniczeń w wydobyciu „nie była wystarczającym impulsem” do tego, aby notowania surowca „udanie zaatakowały” tegoroczne rekordy cenowe. Zaznaczyli, że inwestorzy spodziewali się takiego ruchu ze strony producenckiej grupy i był on już uwzględniony w aktualnej wycenie ropy.

W komentarzu eksperci zauważali, że wzrost cen na rynku naftowym skutecznie hamują obawy o konsumpcję paliw. „Nieprzerwanie od sześciu tygodni rosną zapasy surowca w USA. Ostatnie dane pokazują też spowolnienie w imporcie ropy do Chin” - wskazali analitycy. Dodali, że w okresie styczeń-luty był on co prawda wyższy niż rok temu, m.in. za sprawą dużego zapotrzebowania w czasie świątecznych podróży. „W porównaniu z poprzednimi miesiącami widać, że zainteresowanie zagranicznymi dostawami słabnie. Negatywnie na popycie ze strony niezależnych rafinerii odbija się spadek marż osiąganych na przerobie” - stwierdzili.

Jak podali, taki trend może potwierdzać przewidywania analityków największego chińskiego producenta ropy - koncernu China National Petroleum Corporation, którzy uważają, że Chiny weszły już w okres spowolnionego wzrostu zapotrzebowania na paliwa naftowe. „Oceniają oni, że gospodarka kraju przechodzi proces dekarbonizacji i dzięki innym źródłom energii może rosnąć w zakładanym tempie 5 proc. przy zaledwie 1-procentowym wzroście popytu na surowiec” - zaznaczyli analitycy portalu.

Anna Bytniewska (PAP), sek

