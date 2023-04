NASK i MON ostrzegają. Fałszywki z Białorusi!

NASK ostrzegła we wtorek przed dużą kampanią dezinformacyjną dotyczącą rzekomej rekrutacji polskich ochotników do walki na terenie Ukrainy. Dezinformacja polega na rozsyłaniu fałszywych informacji o rekrutacji do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej i CSIRT MON ostrzegły przed szeroką kampanią dezinformacyjną polegającą na dystrybucji fałszywych informacji o rekrutacji do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Ma ona rzekomo zaangażować się w walki na terenie Ukrainy. Jak podkreślają eksperci, brygada dementuje te doniesienia i nie prowadzi rekrutacji.

Obserwowana kampania dezinformacyjna prowadzona jest jednocześnie wieloma kanałami. Tego typu działania wpisują się we wcześniejsze narracje dotyczące bezpośredniego udziału Polski w wojnie w Ukrainie. Fałszywe informacje trafiają do odbiorców poprzez: wiadomości SMS, pocztę elektroniczną, komunikator Telegram - podała NASK.

Wiarygodność przekazu jest wzmocniona przez przygotowane wcześniej tło informacyjne. Chodzi o operację propagandową sugerującą udział tej brygady w działaniach militarnych na terytorium Ukrainy realizowaną przez podmioty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne.

Analitycy CSIRT MON wskazują, że opisywana kampania z wysokim prawdopodobieństwem została przeprowadzona przez białoruską grupę UNC1151 jako kontynuacja trwającej od kilku lat kampanii dezinformacyjnej +Ghostwriter+.

Zaznaczono, że kampania może mieć na celu zakłócenie relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami NATO, zakłócanie relacji polsko-ukraińskich, dyskredytowanie pomocy udzielonej Ukrainie przez Polskę oraz pozostałe kraje NATO, stwarzanie warunków do niepokojów społecznych obywateli RP, pozyskiwanie informacji w celach wywiadowczych i wspieranie rosyjsko-białoruskich operacji informacyjnych realizowanych przeciwko NATO.

Od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę, CSIRT MON zaobserwował znaczący wzrost aktywności grupy UNC1151 przeciwko Polsce oraz Ukrainie. Obecna kampania dezinformacyjna również będzie prawdopodobnie kontynuowana.

Jak podkreślono, odbiorcy takich informacji nie powinni ulegać emocjom i weryfikować otrzymaną informację w innych, wiarygodnych źródłach, sprawdzając adresy mailowe i internetowe podawane w fałszywych wiadomościach.

PAP/RO