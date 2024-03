PE: Nowość. Obywatele z dostępem danych o zdrowiu w całej UE

Negocjatorzy PE i państw członkowskich porozumieli się w piątek ws. utworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami obywatele będą mieli natychmiastowy i łatwy dostęp do swoich cyfrowych danych dotyczących zdrowia niezależnie od tego, gdzie przebywają w UE.

Porozumienie osiągnięte przez PE i Radę ustanawia jasne zasady wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów lepszego świadczenia opieki zdrowotnej, badań naukowych, innowacji i kształtowania polityki. Nowe przepisy wykorzystają potencjał, jaki daje bezpieczna i pewna wymiana, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wysokimi standardami ochrony danych w UE.

Zgodnie z nowymi przepisami obywatele będą mieli natychmiastowy i łatwy dostęp do swoich cyfrowych danych dotyczących zdrowia niezależnie od tego, gdzie przebywają w UE. Pracownicy służby zdrowia będą mieli dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, gdy jest ona wymagana do leczenia w innym państwie członkowskim, w pełnej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

Europejska przestrzeń danych stworzy również solidne ramy prawne dotyczące ponownego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, innowacji i zdrowia publicznego. Dane te pomogą opracowywać metody leczenia ratujące życie i spersonalizowane leki, ale także poprawić gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej, przy zachowaniu ścisłych warunków bezpieczeństwa danych i dostępu do nich oraz z poszanowaniem praw podstawowych.

Porozumienie musi jeszcze formalnie zostać przyjęte przez Radę oraz na sesji plenarnej PE.

pap, jb