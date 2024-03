Nowy cel dla branży drzewnej: Mniejszy eksport

Cele ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) „Pakietu dla przemysłu drzewnego” to m.in. ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna za granicę, transparentność sprzedaży tego surowca czy proklimatyczna lokalność, poinformowała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

W piątek Minister Klimatu i Środowiska ogłosiła szereg rekomendacji, które prowadzą do ograniczenia eksportu polskiego drewna. To ma według minister rozwiązać szereg „strukturalnych” problemów.

Wszystko po to, by realizować nasz cel, jakim jest obejmowanie coraz większych terenów ochroną - powiedziała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

„To, co planujemy to m.in. zwiększenie procenta puli drewna przeznaczonej dla stałych, sprawdzonych, wieloletnich klientów, którzy stale współpracują z Lasami Państwowymi. W ten sposób dajemy gospodarce, producentom, przetwórcom stabilizację. Możemy zapewnić im dostawy surowca w pożądanej ilości, w długoterminowym okresie. Kolejną rekomendacją jest większe premiowanie przy sprzedaży drewna, które będzie w większym zakresie przetwarzane w naszym kraju. Oznacza to, że intensywność przetwarzania drewna w kraju będzie dodatkowo premiowana w trakcie sprzedaży, tak by większa dostępność surowca była dla naszej gospodarki” - wymieniła minister.

Sprzedaż drewna

Szefowa resortu podkreśliła także znaczenie proklimatycznej lokalności, która ma polegać na premiowaniu tych odbiorców, „którzy korzystają z drewna przewożąc je blisko, którzy pracują i tworzą miejsca pracy w lokalnych społecznościach, a tym samym unikają zbędnego generowania CO2”.

ISBnews, jb