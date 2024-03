Skoczek zamiast łazika. Księżycowy projekt Polaków

Polscy inżynierowie stworzyli mechanizm nogi skoczka księżycowego. Robot, powstający na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), może być alternatywą dla łazików, które nie radzą sobie zbyt dobrze na powierzchni Księżyca.

Polska firma Astronika przedstawiła w Centrum Badań i Technologii Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA-ESTEC) w Noordwijk (Holandia) ukończony mechanizm nogi skoczka księżycowego - podano w komunikacie.

Polacy na zlecenie ESA pracują nad zrobotyzowanym pojazdem, który miałby wyręczać łaziki. Te tradycyjnie wykorzystywane na Księżycu maszyny nie zawsze radzą sobie w tamtejszym nierównym terenie, pokrytym regolitem (luźną warstwą skał i pyłu). Tymczasem skoczek w księżycowych górach, które często stanowią dla łazików barierę nie do pokonania, będzie się mógł swobodnie poruszać.

A to właśnie regiony górzyste naszego satelity najbardziej interesują teraz naukowców badających m. in. przeszłość Układu Słonecznego i zasoby złóż naturalnych.

Polski skoczek waży mniej niż 10 kg i jest efektywny energetycznie. Jego twórcy zapewniają, że na Księżycu może skakać na wysokość nawet powyżej 3 m.

Nasze rozwiązanie wykorzystuje koncepcję odpychania się od powierzchni za pomocą lekkich nóg – tak jak robi to konik polny. Skoczek zaprojektowany do grawitacji księżycowej jest łatwo skalowalny także do mniejszych grawitacji. Nasza konstrukcja bazuje na prostocie i wytrzymałości przy bardzo małym poborze mocy – mówi cytowany w komunikacie inżynier mechanik Łukasz Wiśniewski, kierownik projektu.