Ile pieniędzy realnie dostaliśmy od Brukseli?

W ramach funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 rozliczyliśmy 525,8 mld zł; z tego dofinansowanie UE wyniosło 331,5 mld zł – poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydatki certyfikowane do KE to 94,7 mld euro.

W ramach naborów na fundusze europejskie na lata 2014-2020 beneficjenci złożyli 200,48 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę 939,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE, jaka wynikała z tych umów, to 583,1 mld zł, co stanowiłoby 166,4 proc. alokacji – podało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

103 tysiące umów

Z informacji prasowej resortu wynika, że podpisanych zostało ponad 103 tys. umów na dofinansowanie na kwotę 595 mld zł. Wydatki kwalifikowane, jakie wynikały z tych umów, to 466,2 mld zł, a wynikające z nich dofinansowanie UE wyniosło 362,5 mld zł.

„Ostatecznie ta kwota została jeszcze pomniejszona o oszczędności z zakończonych już projektów, dofinansowanie UE wynosi więc 353,8 mld zł (101 proc. alokacji)” – czytamy w informacji prasowej MfiPR.

Unijne dofinansowanie netto

Resort podał, że na poziomie krajowym zostało rozliczone 525,8 mld zł, z czego dofinansowanie UE to 331,5 mld zł, czyli 94,6 proc. alokacji.

„Certyfikowaliśmy do KE wydatki na 94,7 mld euro. W tym dofinansowanie UE to 78 mld euro (99 proc. alokacji)” – czytamy w informacji resortu.

