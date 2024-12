Tauron kończy z węglem. Dostał 11 mld zł pożyczki z KPO

Tauron Polska Energia zawarł we wtorek umowę pożyczki ze środków KPO z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 11 mld zł - poinformowali przedstawiciele zarządów obu spółek podczas prezentacji strategii koncernu w Krakowie. Pożyczka ma finansować inwestycje w sieci dystrybucji energii. Tauron chce odstawić bloki węglowe do 2030 r. z wyjątkiem bloku 910 MW w Jaworznie; planuje też odejście od wykorzystania węgla do produkcji ciepła do 2030 r. - poinformowała spółka

Dzień wcześniej zarząd Tauronu uchwałą wyraził zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 Fundusz Wsparcia Energetyki.

Umowa pożyczki ma wartość 11 mld zł; zgodnie z umową kwota finansowania może zostać zwiększona. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez spółkę zależną Taurona, tj. Tauron Dystrybucję, na rozwój i dostosowanie sieci elektroenergetycznej do potrzeb transformacji energetycznej i zmian klimatu.

We wtorek list potwierdzający zawarcie we wtorek umowę pożyczki podpisali w Krakowie wiceprezesi Taurona ds. finansów Krzysztof Surma i ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski, a także wiceprezes BGK Marta Postuła.

„To przełomowa chwila dla naszej grupy” - powiedział wiceprezes Surma. „Tauron Polska Energia jako pierwsza spółka w Polsce pozyskała środki z krajowego programu odbudowy w części dystrybucyjnej. Te 11 mld zł skokowo przyspieszy i dostosuje nasze sieci dla potrzeb transformacji energetycznej i zmian klimatu. To największa umowa w historii naszej grupy” – stwierdził.

Surma podkreślił, że warunki pożyczki są niezwykle korzystne: 0,5 proc. oprocentowania stałego w całym okresie i 25 lat spłaty. Zaznaczył ponadto, że bank BGK wieloletni i zaufany partner firmy - i jej największy kredytodawca.

Wiceprezes BGK przypomniała, że ten blisko współpracujący z rządem bank ma 10 umów na KPO, a jedna z największych jest przeznaczona na Fundusz Wsparcia Energetyki.

„Podpisujemy umowę na 11 mld zł. Długo sprawdzaliśmy, że prawdopodobnie jeśli chodzi o umowę jednostkową z jedną instytucją bankową, jest to największa umowa energetyczna w Polsce, jaka powstała. Jest ona bardzo ważna dla dla nas, dla kraju z punktu widzenia realizacji zadań, jak również realizacji innych umów związanych z KPO” - podkreśliła Postuła.

Tauron z nową strategią: chce odstawić bloki węglowe do 2030 r.

W prezentacji dotyczącej strategii na lata 2025-2035 Tauron poinformował, że chce odstawić bloki węglowe do 2030 roku, z wyjątkiem bloku 910 MW w Jaworznie. Planowane jest też odejście od wykorzystania węgla do produkcji ciepła do 2030 roku.

Udział sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł zeroemisyjnych ma wynieść blisko 50 proc. w 2035 roku. Grupa zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE i magazynach energii 3,4 GW w 2030 roku oraz 6,1 GW w 2035 roku.

Jak podano, jednym z celów strategicznych jest neutralność klimatyczna w 2040 roku.

Rdzeniem biznesowym #TAURON jest 6 mln Klientów przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej, kupujących od nas energię elektryczną, w tym wyprodukowaną najlepiej w naszych źródłach OZE, dlatego to oni znajdują się w centrum prezentowanej strategii - mówi Grzegorz Lot, prezes Tauron.

30 proc. nakładów grupy Tauron w latach 2024-2035 przeznaczone zostanie na OZE i magazyny energii elektrycznej. 5 proc. nakładów inwestycyjnych dotyczyć będzie segmentu ciepła, 4 proc. sprzedaży i pozostałych, a 1 proc. wytwarzania i wydobycia.

PAP

