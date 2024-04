Będzie VW Golf made in Poland! Trwają przygotowania

Wielkopolskie fabryki spółki Volkswagen Poznań (VWP) wyprodukowały w 2023 roku prawie 250 tys. samochodów. Firma poinformowała, że to trzeci najlepszy wynik produkcyjny w jej historii. Spółka osiągnęła wyniki zbliżone do poziomu sprzed pandemii.

„W 2024 roku będziemy konsekwentnie kontynuować proces transformacji na rzecz elektromobilności i cyfryzacji. Nadrzędnym celem pozostaje zrównoważony rozwój naszych wszystkich zakładów” – powiedziała prezeska VWP Stefanie Hegels, cytowana w komunikacie prasowym.

Spółka podkreśliła, że zeszłoroczne wyniki dowodzą, że największy producent samochodów w Polsce na dobre wrócił na trwałą ścieżkę wzrostu.

„W porównaniu do 2022 roku udało się wyprodukować o ponad 10 tys. więcej modeli Crafter i blisko 5 tys. więcej samochodów MAN TGE. Caddy powstało zaś ponad 86,5 tys. - to wynik zbliżony do tego z 2022 roku. Łącznie, licząc rok do roku, udało się zwiększyć produkcję aut o ponad 23 tys., tj. blisko 10 proc. Tym samym spółka osiągnęła wyniki zbliżone do poziomu sprzed pandemii” – podała firma.