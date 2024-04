Na kłopoty z kredytem – pomoże rzecznik

Rzecznik Finansowy w ubiegłym roku podjął czynności w 24 tys. 655 sprawach - wynika ze sprawozdania z działalności Rzecznika za 2023 r. Wyjaśniono, że wliczają się w to zarówno wnioski złożone w samym 2023 roku, jak i w latach wcześniejszych. Jeśli chodzi o wnioski tylko z 2023 r. podjęto 9,5 tys. interwencji.

„W 2023 r. Rzecznik Finansowy prowadził czynności w łącznie 24 tys. 655 sprawach z wniosków klientów o podjęcie interwencji wobec podmiotów rynku finansowego. Podjęto czynności w 13 tys. 59 sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. W tej grupie zawiera się 8 tys. 554 spraw, w których podjęto czynności z wniosków, które wpłynęły do Biura Rzecznika Finansowego w 2023 r., jak również 4 tys. 505 spraw, które wpłynęły w latach poprzednich” - podano w raporcie.

Dodano, że w 2023 r., Rzecznik prowadził czynności w 11 tys. 596 sprawach z zakresu rynku bankowego i kapitałowego. W tej grupie zawiera się 5 tys. 862 spraw, które wpłynęły do Biura Rzecznika Finansowego w 2023 r. jak również 5 tys. 734 sprawy, które wpłynęły w latach poprzednich.

Z raportu wynika, że w sprawach z wniosków otrzymanych w 2023 r. Rzecznik Finansowy podjął interwencje wobec podmiotów rynku finansowego w łącznie 9 tys. 516 sprawach klientów, z czego 6 tys. 162 sprawy dotyczyły klientów podmiotów sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego, a 3 tys. 354 sektora bankowego i kapitałowego.

„Mimo, że ogółem w 2023 r. wpłynęło mniej wniosków o podjęcie interwencji ogółem, to więcej z nich dotyczyło kredytu inwestycyjnego (wzrost o 48 proc.) i konsumenckiego (13 proc.). Tych ostatnich jest nadal nieporównywalnie mniej niż w początkowym okresie pandemii (2020 r. – 5 tys. 47 wniosków). W 2023 r. było natomiast mniej wniosków dotyczących kredytów hipotecznych (spadek o ok. 25 proc.). Ich liczba powróciła do poziomu z roku 2020, ale wciąż jest ich znacznie więcej niż przed pandemią (w latach 2017-2019)” - podano w raporcie.