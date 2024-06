Min. finansów o przyczynach odwołania Rzecznika Finansowego

Powodem odwołania Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego było to, iż nie spełniał on ustawowych wymogów do zajmowania tego stanowiska - napisał resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

„Minister Finansów wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie Pana Bohdana Pretkiela ze stanowiska Rzecznika Finansowego, ponieważ nie spełnia on ustawowych wymogów do zajmowania tego stanowiska, tj. wymogu posiadania, co najmniej siedmioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie oraz wymogu wyróżniania się wiedzą w tym obszarze” – przekazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP.

Premier Donald Tusk w czwartek odwołał na wniosek ministra finansów Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Pretkiel został powołany na Rzecznika Finansowego w grudniu 2021 r., tym samym jego odwołanie nastąpiło przed upływem kadencji. Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, kadencja Rzecznika Finansowego trwa cztery lata. Powołuje go i odwołuje premier na wniosek ministra finansów.

W trakcie kadencji RF może on zostać odwołany w razie niewypełniania obowiązków przez ponad 6 miesięcy na skutek długotrwałej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego, rażącego naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne albo złożenia rezygnacji.

Bohdan Pretkiel jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, tam się doktoryzował. Pracował m.in. w kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się np. problemami z zakresu prawa finansowego. Od sierpnia 2018 r. do lutego 2021 r. był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Od kwietnia 2016 r. był członkiem zespołu eksperckiego dotyczącego budowy instytucji dialogu obywatelskiego przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Od grudnia 2017 r. był prezesem think-tanku Instytut im. Mikołaja Sienickiego.

Marek Siudaj (PAP), sek

