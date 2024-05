Coraz więcej prądu z małych OZE

W małych instalacjach OZE wyprodukowano w 2023 roku łącznie nieco ponad 4,0 TWh energii. To trochę więcej niż przed rokiem, gdy wyprodukowano o 3,6 TWh

W raporcie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zreferowano, ile energii wyprodukowały w ubiegłym roku małe instalacje Odnawialnych Źródeł Energii. Okazuje się, że elektrownie fotowoltaiczne górują pod każdym względem.

Rekordowy rok w małych instalacjach OZE

Najwięcej energii

Najwięcej energii, ponad 2,9 TWh, powstało w małych elektrowniach fotowoltaicznych, co stanowi ponad 72 proc. całej energii wyprodukowanej w 2023 r. przez małe instalacje OZE.

Na miejscu drugim pod względem ilości wytworzonej energii elektrycznej znalazły się instalacje wiatrowe, które w roku 2023 wytworzyły łącznie prawie 0,5 TWh energii, co stanowi ponad 12 proc. generacji z małych instalacji OZE ogółem.

Skala produkcji instalacji wykorzystujących hydroenergię oraz biogaz była w roku 2023 r. niewielka. W przypadku instalacji biogazowych było to niecałe 7 proc. ogólnej ilości wytworzonej przez małe instalacje OZE, a w instalacjach wykorzystujących hydroenergię - ponad 7 proc.

Według raportu, na koniec 2023 r. wytwórcy produkowali energię w 5 tys. 620 małych instalacjach. Wskazuje to na wzrost o 1 tys. 361 instalacji względem 2022 r., czyli o 32 proc. Łączna moc zainstalowana instalacji wpisanych na 31 grudnia 2023 r. do rejestru wytwórców energii w małej instalacji OZE wyniosła nieco ponad 4 GW, podczas gdy na koniec 2022 r. było to ponad 3 GW.

Największa liczba

W raporcie podano też, że na koniec 2023 roku nadal najwięcej pod względem liczby, bo 4411 było w naszym kraju małych instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Małe instalacje fotowoltaiczne posiadały również największą moc zainstalowaną elektryczną, która przekroczyła 3,5 GW.

Kolejne pod względem liczby instalacji były elektrownie wiatrowe - 602 (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,39 GW), przewyższając zarówno ilością, jak i mocą zainstalowaną elektrownie wodne.

Dodano, że ilość małych instalacji produkujących energię z biomasy od roku 2022 nie zmieniła się, a ich moc wzrosła z 4,607 MW do 4,763 MW.

Co to znaczy mała instalacja

Pod pojęciem małej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV.

Jak wyjaśnił URE, aktualne brzmienie przepisów regulujących ten obszar obowiązuje od 2022 r., zatem tegoroczna edycja raportu obrazuje rzeczywisty roczny przyrost inwestycji w obszarze małych instalacji OZE.

Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano tylko instalacje o maksymalnej mocy do 0,5 MW.

