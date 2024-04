Znowu zniżka? Złoty słabnie wobec najważniejszych walut

W środę po godz. 7.00 polska waluta osłabiła się w stosunku do euro, które wyceniano na 4,29 zł i do dolara, za którego płacono 3,98 zł oraz do franka szwajcarskiego, który kosztował ponad 4,38 zł.

Polska waluta rano osłabiła się względem euro o 0,13 proc., za które płacono 4,29 zł, a także względem dolara o 0,04 proc., który był wyceniany na 3,98 zł. Złoty staniał również wobec franka szwajcarskiego o 0,06 proc. Frank kosztował ponad 4,38 zł.

Co z euro i dolarem?

We wtorek ok. godz. 17.05 euro umacniało do złotego o ponad 0,4 proc. i było wyceniane na 4,29 zł. Dolar z kolei zyskiwał blisko 0,2 proc. i kosztował 3,98 zł. Frank szwajcarski tracił z kolei ok. 0,05 proc. i trzeba było za niego zapłacić 4,39 zł.

PAP/ as/

