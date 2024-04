"Ok. 100+ zł dla każdego". Od lipca podwyżki za prąd

Już wiemy dlaczego nie chcieli pokazać tej ustawy przed wyborami! Od lipca podwyżki za prąd ok 100 zł dla każdego! - napisał na platformie X poseł Waldemar Buda, ujawniając projekt ustawy regulującej zasady i tryb przyznawania bonu energetycznego.

Po niedawnej podwyżce stawki VAT na żywność, rząd Donalda Tuska szykuje się do kolejnych podwyżek, tym razem dotyczących rachunków za prąd. Szczegóły projektu ujawnił były minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda

Boom! Już wiemy dlaczego nie chcieli pokazać tej ustawy przed wyborami! Od lipca podwyżki za prąd ok 100 zł dla każdego! Bon energetyczny nie będzie przysługiwał: - emerytowi z przeciętną emeryturą! - osobie otrzymującej nawet minimalne wynagrodzenie! -rodzinie z dzieckiem, którego rodzice otrzymują minimalne wynagrodzenie! Maski opadły! Minister @hennigkloska do dymisji to za mało.