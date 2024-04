Kijów i Moskwa mobilizują siły przed letnim starciem?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w środę w Kijowie, że Rosja planuje dodatkowo zmobilizować 300 tysięcy żołnierzy. W ostatnią niedzielę prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o powołaniu do wojska 150 tys. osób.

„Mogę powiedzieć, że Rosja przygotowuje dodatkową mobilizację 300 tys. żołnierzy. Termin wyznaczono na 1 czerwca” - oświadczył Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Szef państwa przekazał te doniesienia podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, który przebywa z wizytą w Kijowie.

Mobilizacja na Ukrainie

Zełenski odniósł się również do mobilizacji na Ukrainie.

„Nie mogę powiedzieć niczego na temat dokładnej liczby ludzi, którzy zostaną zmobilizowani. Nie potrzeba nam (jednak) pół miliona” - ogłosił.

Prezydent pozytywnie ocenił ostatnie działania na rzecz zwiększenia liczby żołnierzy, podjęte przez naczelnego dowódcy ukraińskiej armii gen. Ołeksandra Syrskiego. „Odpowiednia liczba tych, którzy (jeszcze) nie byli na froncie, znajdzie się na froncie” - zapowiedział szef państwa.

We wtorek Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat. Rada Najwyższa (parlament) przegłosowała ją pod koniec maja 2023 roku.

W grudniu ubiegłego roku prezydent oświadczył, że armia proponuje zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tys. osób. Zastrzegł jednak, że ”jest to bardzo delikatna sprawa„.

W ostatnich miesiącach liczni eksperci alarmują, że jedną z przyczyn, z powodu których Ukraina może mieć trudności z odzyskaniem inicjatywy na froncie, są mniejsze zasoby mobilizacyjne w porównaniu z Rosją.

»» Najnowsze doniesienia z frontu czytaj tutaj:

Alarm dla Ukrainy! „Zagrożenie przerwaniem frontu”

Ekonomia wojny. Tak Rosjanie „oszczędzają” rakiety

Piekielna mieszanka: drony plus sztuczna inteligencja

Rosja powoła do wojska 150 tys. osób

Rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał dekret o powołaniu do wojska 150 tys. osób – poinformował w ostatnia niedzielę rosyjski portal Meduza.

Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązującymi od początku roku, powołanie obejmie osoby w wieku od 18 do 30 lat. Wcześniej górną granicę stanowiło 27 lat.

Wszyscy mężczyźni w Rosji od 18. oku życia mają obowiązek odbyć roczną służbę wojskową lub przejść odpowiadające mu szkolenie podczas studiów.

Poborowych zgodnie z prawem nie można wysyłać do walki poza granice kraju. Nie zostali oni objęci mobilizacją z 2022 r., w ramach której zaangażowano do walki na Ukrainie co najmniej 300 tys. mężczyzn po szkoleniu wojskowym.

W zeszłym roku na wiosnę powołano w Rosji do wojska 147 tys. osób.

PAP, sek

»» O wojnie na Ukrainie czytaj też tutaj:

Wojna jak gra: Tak zabija nowe pokolenie żołnierzy

Rok 2024 – pauza strategiczna Kijowa

Rosjanie walczą „zachodnią” bronią?

„Koszmaromobile” na froncie! Tak miażdżą Rosjan