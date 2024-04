Złoty słabiutko wobec głównych walut

Polska waluta w czwartek ok. godz. 7.40 traciła do euro, które wyceniano nieznacznie powyżej 4,30 zł, osłabiła się też do dolara amerykańskiego, wycenianego na prawie 3,96 zł, i franka szwajcarskiego, za którego płacono ponad 4,39 zł.

Złoty osłabił się względem euro o 0,18 proc., które kosztowało 4,30 zł, stracił 0,07 proc. do dolara amerykańskiego, wycenianego na prawie 3,96 zł, i 0,07 proc. do franka szwajcarskiego, który kosztował ponad 4,39 zł.

Polska waluta w środę ok. godz. 17.20 traciła do euro, które wyceniano nieznacznie powyżej 4,29 zł, ale zyskiwała do dolara amerykańskiego, wycenianego na prawie 3,97 zł, i franka szwajcarskiego, za którego płacono ponad 4,38 zł.

PAP, sek

