Złoty kończy kwiecień mocniejszy do dolara

Środowa sesja na rynku złotego przebiega spokojnie. Polska waluta lekko osłabiła się do euro i dolara. W skali miesiąca złoty osłabił się wobec euro o ok. 2,2 proc., a wobec dolara umocnił się o ok. 2,7 proc.

Ok. 16:34 EUR/PLN rośnie o 0,11 proc. do 4,277. USD/PLN idzie w górę o 0,49 proc. do 3,765. EUR/USD zniżkuje o 0,38 proc. do 1,136.

Na umocnienie złotego nie ma już co liczyć

Od początku kwietnia kurs złotego osłabił się wobec euro o ok. 2,2 proc., a wobec dolara umocnił się o ok. 2,7 proc.

„Na umocnienie złotego nie ma już co liczyć. Jesteśmy po jednym z większych ruchów w ostatnich miesiącach. Premia polityczna już się zrealizowała, a jeżeli chodzi o stopy procentowe, to dołączamy do innych banków centralnych i wchodzimy w okres obniżek stóp. Wydaje się, że dysparytet stóp proc. przez jakiś czas mógł sprzyjać naszej walucie, ale teraz ten argument traci na wartości” - powiedział PAP Biznes Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.

„Myślę, że czeka nas teraz stabilizacja lub lekkie osłabienie waluty. Dużo będzie też zależeć od tego, jak inwestorzy będą podchodzić do dolara, czy dolar byłby ponownie bezpieczną przystanią, gdyby np. pojawiły się obawy o globalną recesję” - dodał.

PAP Biznes, sek

