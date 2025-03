Złoty odzyskuje wigor

Po wypowiedzi Donalda Trumpa o planach zwiększenia taryf na alkohole z UE, umacniają się waluty naszego regionu, w tym złoty. Rentowności obligacji na chwilę wzrosły po słowach prezesa NBP Adama Glapińskiego, iż obecnie nie ma podstaw do obniżek stóp procentowych. Jak oceniają ekonomiści, w najbliższym czasie rynki będą trwać w niepewności w obawie przed nowymi wydarzeniami w geopolityce.

„Widzimy wyraźne umacnianie się złotego do euro. Zbiega się to z osłabieniem dolara, które rozpoczęło się po publikacji nowego postu Donalda Trumpa o tym, że myśli o podwyżce o 200 proc. ceł na europejskie alkohole. Ten wpis spowodował odwrót od dolara. Amerykańska waluta zaczęła się osłabiać, mimo, że dane ze strefy euro i USA nie były złe” - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Prezydent USA Donald Trump zagroził w czwartek cłami odwetowymi w wysokości 200 proc. na wyroby alkoholowe z UE w odpowiedzi na wcześniejsze cła odwetowe UE wobec USA.

»» O cłach w USA i odwetowych ruchach w UE czytaj tutaj:

Amerykańsko-unijna wojna celna: użyto broni alkoholowej

„Potwierdzeniem, że to był główny czynnik umocnienia się złotego jest to, że takie same ruchy dokonały się na forincie i koronie” - powiedziała Monika Kurtek.

„Słowa prezesa Glapińskiego, który powiedział, że nie ma podstaw do obniżek stóp procentowych, dodatkowo wspierają złotego” - dodała.

Rynek długu

Rentowności obligacji skarbowych obecnie spadają o 3-4 pb., ale po godz. 15.00 lekko rosły.

„Wydaje się, że widać w tym delikatny wpływ wypowiedzi prezesa NBP o braku podstaw do obniżek stóp. W strefie euro rentowności spadają, bo nowe cła prawdopodobnie oznaczają kłopoty gospodarcze i rosną oczekiwania, że EBC będzie jeszcze kontynuował obniżki stóp” - powiedziała Monika Kurtek.

„Jutro mamy koniec tygodnia, ale to niczego nie przesądza, bo nie wiadomo co Trump i jego administracja zapowiedzą, a z czego się wycofają. Toczą się negocjacje między Rosją i Stanami oraz między Stanami i Ukrainą i tutaj na razie nie posuwamy się do przodu. Nie ma też dużej szansy na to, aby w tej kwestii pojawiły się jakieś pozytywne informacje” - dodała.

PAP, sek

